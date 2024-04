Messi naasmine Interit ei aidanud

Vigastuspausist taastuv argentiinlane alustas üle kuu aja taas algkoosseisus ja tal tekkis 25. minutil võimalus Miami juhtima viia, kuid lõi palli napilt üle lati. Vaid viis minutit hiljem skooris võõrustaja avavärava Brandon Vazquez.

Mehhiko klubi sai juhtväravast indu juurde ja teisel poolajal kasvatasid eduseisu German Berterame ja Jesus Gallardo tabamused. Interi lohutusvärava eest hoolitses Diego Gomez neli minutit enne normaalaja lõppu. Seejuures lõpetas Inter kohtumise kümnekesi, sest kaitsjale Jordi Albale näidati teisel poolajal kolmeminutilise perioodi jooksul kahte kollast kaarti.

Avamängu 1:2 kaotanud Inter pidi seega kahe mängu kokkuvõttes vastu võtma 2:5 kaotuse.

Interi liigakaaslastest jõudis ainsana nelja parema sekka Columbus Crew, kes kohtub seal Monterreyga. Teises poolfinaalis selgitavad omavahel finalisti Mehhiko klubid America ja Pachuca.

Getting closer to glory!



@ClubAmerica

@ColumbusCrew

@Tuzos

@Rayados



The semifinals are set! pic.twitter.com/VxOQ1VDmLm