Duplantis OM-i eel maailmarekordist ei mõtle: keskendun kulla võitmisele

"Uue maailmarekordi sünniks peavad kokku juhtuma paljud asjad, ka sellised, mis ei ole minu kontrolli all. Vaja on tuult ja sooja ilma," rääkis Duplantis kolmapäeval Reutersile antud intervjuus. "Olümpial on esmatähtsaks võita ja kindlustada kuldmedal. Kui saan sellega hakkama, vaatan edasi, aga praegu peab fookus olema oma töö ära tegemisel," lisas ta.

24-aastane Duplantis on teivashüppe maailmarekordit nihutanud seitsmel korral. Neist esimene, sisetingimustes hüpatud 6.17, sündis Poolas Torunis 2020. aasta veebruaris, kui ta oli veel 20-aastane. Vaid nädal hiljem nihutas ta tippmarki sentimeetri võrra, tunamullu sündis kolm ja eelmisel aastal kaks maailmarekordit. Kehtiva rekordi 6.23 hüppas Duplantis septembris Eugene'is.

"Üritan protsessi usaldada, usaldada, et kõik on nii, nagu peab olema ja loodetavasti on see nii ka olümpia saabudes. Muidugi läheb siis magamine keerulisemaks, sest muutud ärevamaks," rääkis Tokyos 6.02-ga olümpiakulla võitnud Duplantis.

Kolmapäeval teatas rahvusvaheline kergejõustikuliit WA, et autasustab Pariisi OM-il võitjaid auhinnarahaga. Võitjatele jagatakse kokku 2,4 miljonit dollarit (üle 2,2 miljoni euro) ehk kõik 48 kuldmedalisti teenivad 50 000 dollarit (ligi 46 000 eurot). Rahalise preemia saavad ka hõbeda ja pronksi võitnud sportlased. Kergejõustik saab suvel ühtlasi esimeseks olümpiaalaks, kus võitjatele antakse lisaks medalitele ka auhinnaraha.