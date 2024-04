Nõmme tagas esimese Eesti klubina koha noorte Balti liiga poolfinaalis

Et nädala eest peetud veerandfinaali esimene vaatus lõppes SK Super Nova 3:2 võiduga, vajas Nõmme United kolmapäevasest mängust edasipääsuks vähemalt kaheväravalist võitu. Meeskonnad alustasidki mängu ettevaatlikult ja kompavalt: Nõmme United proovis väravat ohustada positsioonirünnakutega, Läti meeskond tahtis Eesti noormehi nõelata kiiretest vasturünnakutest.

Paremad võimalused avanesid siiski Nõmme Unitedil, kes jõudis juhtväravani 20. minutil, kui Nikita Kalmõkovi nurgalöögist sai jala valgeks Tristan Zahovaiko.

Viis minutit hiljem oli aga seis taas viigis, sest SK Super Nova ründaja Nikita Ponomarjovs lahendas edukalt kontrarünnaku ning tegi seisuks 1:1. Veerand tundi hiljem teenis värava autor teise kollase kaardi ning sama saatus ootas mõned minutid hiljem ees ka Edvards Abelet, mistõttu jäi Super Nova kogu ülejäänud kohtumiseks väljakule üheksakesi.

Nõmme United vajas teise poolaja eel endiselt minimaalselt kahte väravat ning see ülesanne täideti kolmveerandtunni jooksul edukalt. Juhtseis taastati juba 49. mänguminutil, kui Trevor Hint realiseeris enda teenitud penalti ning seitse minutit hiljem lõi olulise 3:1 värava Bruno Õunapuu. Kahemehelises vähemuses mänginud Super Nova teisel kolmveerandtunnil lubavate rünnakuteni ei jõudnudki. Edasipääsu taganud eduseis ei pidurdanud aga ka Nõmme Unitedit, sest lõpuminutitel tegid Kalmõkovi ja Artsemi Radomski tabamused lõppseisuks lausa 5:1.

FC Nõmme Unitedist sai esimene Eesti meeskond, kes on noorte Balti liigas pääsenud poolfinaali. Meeskonna peatreener Martin Klasen oli kohtumise järel väga positiivses meeleolus. "Tegelikult oli meil plaan juba eelmisel aastal esimese Eesti meeskonnana midagi suurt korda saata, aga siis paraku ei õnnestunud. Ka sel aastal oli tegelikult enne viimast alagrupimängu huvitav seis: võiduga oleksime saanud alagrupis esikoha, viigiga kolmanda ning kaotusega viienda, millega oleksime sõelmängudest välja jäänud," kirjeldas Klasen liiga tasavägisust ja lisas: "selles võistkonnas on väga suur sisu ja ma ei ole hetkekski kahelnud, et me ei võiks lõpuks karikat pea kohale tõsta."

Tänast mängu kokku võttes märkis peatreener ära vastase jõulise mängustiili. "Juba teist aastat on mängudes Läti ja Leedu meeskondadega vastased olnud kohati isegi liiga agressiivsed. See ei ole esimene kohtumine, kus vastased lõhuvad, aga täna võttis kohtunik kohe sellise hoiaku, et ei lase mängu käest ära," tunnustas Klasen ka õigusemõistjate tegutsemist.

FNõmme Unitedit ootavad poolfinaalid, mida peetakse samuti kodus-võõrsil printsiibil, ees mai- või juunikuus. Eesti meeskonna vastase selgitavad omavahelistes veerandfinaalides Balti jalgpalliakadeemia (BFA) ja VFA Geležinis vilkas (mõlemad Leedu).

U-15 vanuseklassis tagasid edasipääsu veerandfinaalidesse Tallinna FC Flora ja Viimsi MRJK Punane. Florat ootab veerandfinaali esimene vaatus FS Metta (Läti) vastu Sportland Arenal ees 17. aprillil kell 15, sõelmängu korduskohtumine peetakse Riias 1. mail kell 14. Viimsi alustab teekonda veerandfinaalis Kaunase Žalgirise (Leedu) vastu Viimsi kunstmuruväljakul laupäeval, 13. aprillil kell 11, korduskohtumise toimumisaeg selgub meeskondade kokkuleppel.

Nii U-15 kui U-16 vanuseklassis olid 12 meeskonda jagatud kahte alagruppi ning alagrupifaasis kohtusid meeskonnad omavahel ühe korra. Alagrupikohtumiste järel pääsesid veerandfinaalidesse kummagi grupi neli parimat meeskonda.