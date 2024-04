Naiste käsipalli meistrivõistlustel selgusid finalistid

Poolaja keskpaigaks, kui tablool oli seis 7:5 Aruküla kasuks, olid võõrustajate poolelt Karmen Vaiksaar ja Maarja Treiman visanud kõik nende väravad. Tapa poolelt skooris neljal korral Laura Kärner. Perioodi teisel poolel haaras Mistra aga ohjad oma kätte ning garderoobi mindi 19:13 eduseisul.

Teise poolaja alguses kindlustasid võõrustajad edu ning 45. minutil tegi Jennifer Mednikova seisuks 28:22. Hooaja teises pooles tavaliseks saanud tugeva kaitse ning kiirete lahenduste abil suurendasid Mistra naised edu väikeste sammudega. Vaatamata Kärneri jätkuvale resultatiivsusele ei suutnud Tapa vastastele ohtlikuks saada ja lõppseisuks jäi 37:28.

Mistra poolelt skoorisid Treiman ja Vaiksaar vastavalt kümnel ja üheksal korral. Tapa eest sai Kärner kirja 12 tabamust. "Tänase võidu võtmeks oli meie tugev kaitsetöö, mille pealt saime edukalt lihtsaid kiirrünnakuid. Pall liikus rünnakul hästi ning saime häid viskepositsioone. Kindlasti aitas ka see, et olime juba finaalikoha kindlustanud ning saime matši pingevabalt nautida," olid Vaiksaare esimesed kommentaarid pärast kohtumist.

Sel hooajal mängivad kolm võistkonda naiste meistriliigas neli korda omavahel läbi ning kaks paremat pääsevat finaali. 12 punktiga sarja juhtiv Mistra on finaalikoha juba kindlustanud. SK Tapal on kolmandana kaks punkti ning nad on Mellast neljaga maas, mis tähendab, et kaks kohtumist enne meistrivõistluste lõppu on selgunud mõlemad kullamängule pääsejad.