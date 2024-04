Edwards püstitas punktirekordi, Antetokounmpo sai vigastada

Washington Wizardsit võõrustanud Minnesota jäi varakult tagaajaja rolli, kui Wizards avaveerandil 21-punktilise eduseisu saavutada suutis. Teisel veerandil asus Minnesota kaotusseisu väiksemaks lihvima ja jõudis poolajaks kümne punkti kaugusele. Kolmanda veerandi lõpuks oli kodumeeskond juba ees, otsustaval veerandil paisus eduseis 15-punktiliseks ja Timberwolves pööras suure kaotusseisu 130:121 (26:44, 34:26, 39:24, 31:27) võiduks.

Timberwolvesi täht Anthony Edwards viskas 37 minutiga 51 punkti (kahesed 11/16, kolmesed 6/13, vabavisked 11/11), mis tähistab uut isiklikku punktirekordit. 22-aastane USA koondislane lisas sellele veel seitse korvisöötu ja kuus lauapalli, keskmängija Rudy Gobert tegi 19 punkti ja 16 lauapalliga kaksikduubli, lisades veel neli blokki, kolm tulemuslikku söötu ja kaks vaheltlõiget.

Wizardsi eest jõudsid kahekohalise punktisummani kuus mängijat, resultatiivseim neist oli 25 punkti visanud Corey Kispert. Jordan Poole panustas 24 silmaga.

Võiduga kindlustas Timberwolves (55 võitu, 24 kaotust) läänekonverentsis koha esikolmikus ning neljapäeva varahommikul kohtutakse Denver Nuggetsiga (55-24) mängus, mis võib selgitada läänekonverentsi võitja. "Me ei pea isegi rääkima, kui suur mäng see on. Kõik juba teavad," ütles Edwards.

Nuggets alistas Nikola Jokici ja Jamal Murray juhtimisel Utah Jazzi 111:95, esikohast vaid ühe võidu kaugusel asetsev Oklahoma City Thunder (54-25) alistas kodus Sacramento Kingsi 112:105. Shai Gilgeous-Alexander viskas võidumängus 40 punkti.

Idakonverentsi teisel tabelireal asetsev Milwaukee Bucks (48-31) pani lõpu neljamängulisele kaotusteseeriale, kui alistas kodus tabelitipu Boston Celticsi (62-17) 104:91.

Meeskonnad viskasid kahe peale vaid kaks vabaviset, mis on uus NBA rekord. Varasem rekord pärineb 2019. aastast, kui Indiana Pacers ja Orlando Magic kahe peale 11 vabaviset sooritasid. Celticsist sai esimene meeskond NBA ajaloos, kes ei saanud mängu jooksul ühtki vabaviset.

Bucksi võitu jääb varjutama aga kurb juhtum kolmandal veerandajal, kui Kreeka superstaar Giannis Antetokounmpo joostes põrandale kukkus ja vasaku jala säärest kinni hoidis.

Peatreener Doc Rivers ütles, et kahekordne liiga kõige väärtuslikum mängija läheb röntgenisse, kus kontrollitakse ühtlasi tema kannakõõlust. "Ütleksin, et [muretase] on kõrge. Ta on Giannis - kõik ilmselt tunnevad sama, mis mina. Loodame parimat," sõnas juhendaja.

Bucksi juhtis 20 punkti ja kümme lauapalli kogunud Patrick Beverley, aga veel kolm mängijat skoorisid 15 punkti. Bostoni parim oli 22 silma visanud Jayson Tatum, Jaylen Brown tegi 14 punkti ja kümne lauapalliga kaksikduubli.

Luka Doncic tegi 39 punkti, 12 lauapalli ja kümne resultatiivse sööduga oma hooaja 21. kolmikduubli ning Dallas Mavericks (49-30) alistas Charlotte Hornetsi (19-60) kindlalt 130:104.

Äsja vigastuspausilt naasnud Joel Embiid viskas 37 punkti, haaras 11 lauapalli ning jagas kaheksa korvisöötu, juhtides Philadelphia 76ersi (45-35) Detroit Pistonis (13-66) vastu 120:102 võidule.

NBA põhihooaeg lõpeb sel pühapäeval.

Teised tulemused:

Toronto Raptors - Indiana Pacers 123:140

Atlanta Hawks - Miami Heat 111:117

Chicago Bulls - New York Knicks 117:128

Houston Rockets - Orlando Magic 118:106

Memphis Grizzlies - San Antonio Spurs 87:102

Los Angeles Lakers - Golden State Warriors 120:134

Phoenix Suns - Los Angeles Clippers 92:105

Portland Trail Blazers - New Orleans Pelicans 100:110