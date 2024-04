Selgusid Eesti ja Albaania koosseisud EM-valikmänguks

Eesti võistleb sõelmängudesse edasipääsu nimel ühes alagrupis Albaania ja Luksemburgiga, mõlema vastasega mängitakse kodus ja võõrsil printsiibil. Edasipääsuks on vaja alagrupp võita või olla viie alagrupi peale kolme parema teise koha saanud naiskonna hulgas.

"Eks me läheme ikka suurte eesmärkidega, et võita oma alagrupp ja pääseda edasi siis sõelmängudesse. See on meie suur unistus, mille poole püüdleme ja ma arvan, et oleme selleks valmis," rääkis koondise peatreener Sirje Kapper ERR-ile. "Ma arvan, et meil on väga raske alagrupp, aga kindlasti me läheme neid mänge võitma."

FIFA edetabelis paikneb Albaania koondis 73. positsioonil, Eesti naiste koondis läheb nendega vastamisi esmakordselt. Teisipäevasest mängust jäävad vigastuse tõttu kõrvale Merily Toom, Katriin Saulus, Kristiina Tullus ja Getter Saar.

Mängu teenindab Ukraina kohtunikebrigaad eesotsas Anastassija Romanjukiga. Tema kõrval astuvad abikohtunikena väljakule Marõna Striletska ja Svitlana Hruško, neljanda kohtuniku ülesandeid täidab Ljudmõla Telbuhh.

Tänase kohtumise avavile kõlab Air Albania Arenal kell 21.00. Kohtumise otsepilti saab jälgida Soccerneti vahendusel.

Eesti koondise koosseis mänguks Albaaniaga:

Väravavahid

13 Karina Kork (23.02.1995) – JK Tabasalu 42/0

1 Victoria Vihman (05.08.2004) – Tallinna FC Flora 1/0

Kaitsjad

16 Kelly Rosen (23.11.1995) – Tallinna FC Flora 79/1

3 Siret Räämet (31.12.1999) – Tallinna FC Flora 40/0

2 Maarja Saulep (09.05.1991) – Tallinna FC Flora 25/1

5 Rahel Repkin (17.06.1998) – FC Wacker Innsbruck (AUT) 13/0

15 Eva-Maria Niit (05.02.2002) – KKPK Medyk Konin (POL) 11/0

18 Annegret Kala (03.05.2006) – Tammeka JK Tartu 8/1

6 Anette Salei (28.09.2005) – JK Tabasalu 8/1

Poolkaitsjad

8 Kairi Himanen (11.11.1992) – Saku Sporting 75/5

19 Vlada Kubassova (23.08.1995) – Ferencvarosi Torna Club (HUN) 68/11

17 Mari Liis Lillemäe (01.09.2000) – FC Wacker Innsbruck (AUT) 51/2

4 Grete Daut (04.01.2000) – FK Fyllingsdalen Damer (NOR) 24/0

21 Renate-Ly Mehevets (02.03.1999) – Saku Sporting 23/0

10 Jaanika Volkov (20.02.2005) – Tallinna FC Flora 16/0

9 Katrin Kirpu (09.10.2004) – Aland United (FIN) 10/1

20 Lisandra Rannasto (13.01.2004) – Tartu JK Tammeka 0/0

Ründajad

14 Lisette Tammik (14.10.1998) – Tallinna FC Flora 68/15

11 Emma Treiberg (19.11.2000) – Saku Sporting 36/3

23 Maria Orav (07.04.1996) – JK Tallinna Kalev 13/0

22 Kristina Teern (13.11.2004) – Tallinna FC Flora 5/0

7 Kirkeliis Lillemets (07.12.2005) – Tartu JK Tammeka 2/0

Peatreenerid: Anastassia Morkovkina ja Sirje Kapper

Väravavahtide treener: Martin Kaalma

Kehalise ettevalmistuse treener: Marten Metsniit

Videoanalüütik: Kätlin Hein

Arst: Raul Parik

Füsioterapeudid: Laura Ernits, Kai-Riin Tomera

Psühholoogilise ettevalmistuse treener: Laur Nurkse

Fotograaf: Liisi Troska

Mänedžer: Raili-Raine Ellermaa

Albaania koondise koosseis mänguks Eestiga:

Väravavahid

1 Viona Rexhepi (24.07.1996) – Mitrovica (KOS) 26/0

12 Antigoni Hyska (23.06.2003) – KFF Apolonia 4/0

23 Klesjana Spaho (10.05.2004) – KFF Gramshi 0/0

Kaitsjad

16 Lucije Gjini (02.05.1994) – KFF Vllaznia Shkoder 45/4

6 Sara Maliqi (09.10.1995) – KFF Vllaznia Shkoder 37/0

3 Arbenita Curraj (28.07.1996) – KFF Vllaznia Shkoder 24/0

5 Arbiona Bajraktari (10.09.1996) – KFF Vllaznia Shkoder 21/0

19 Matilda Gjergji (21.05.2003) – KFF Vllaznia Shkoder 12/0

4 Leonora Dedgjonaj (14.09.1999) – Partizani Tirana 2/0

Poolkaitsjad

14 Ezmiralda Franja (04.02.1997) – KFF Vllaznia Shkoder 38/0

10 Qendresa Krasniqi (28.06.1994) – FC Basel (SUI) 27/4

21 Alma Hilaj (02.02.2000) – Como (ITA) 24/0

22 Mikaela Metalla (22.10.2002) – Gramshi 14/0

15 Gresa Berisha (26.04.1998) – KFF Vllaznia Shkoder 13/0

8 Markela Bejleri (28.05.2001) – Länk FC Vilaverdense (POR) 3/0

18 Klea Hamonikaj (28.05.2003) – Apolonia Fier 0/0

Ründajad

11 Megi Doci (14.10.1996) – Galatasaray (TUR) 36/9

17 Kristina Maksuti (06.02.1993) – Famalicao (POR) 22/4

7 Mimoza Hamidi (28.04.1998) – FC Basel 17/3

2 Armera Tukaj (25.03.2001) – KFF Vllaznia Shkoder 9/0

9 Fortesa Berisha (19.06.2003) – KFF Malisheva (KOS) 5/1

Peatreener: Armir Grimaj