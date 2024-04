Olümpiapronksi hõbeda vastu vahetanud venelanna sai pika võistluskeelu

RusAF tühistas kõik Gulijeva võistlustulemused alates 2012. aasta juulist kuni 2014. aasta oktoobrini, sest ta mõisteti tagantjärgi süüdi dopinguaine tarvitamises. Takistusjooksjale Nikolai Tšavkinile määrati sama rikkumise eest kahe ja poole aasta pikkune võistluskeeld. Jooksjate süüdimõistmine põhines Moskva dopinguvastase laboratooriumi andmetel, lisas RusAF oma avalduses.

See pole esimene kord, kui Gulijevale võistluskeeld määratakse, sest 2017. aastal karistas teda rahvusvaheline spordikohus (CAS) kaheaastase võistluskeeluga. See võistluskeeld oli seotud McLareni raportiga, kust ilmnes, et Venemaal oli riikliku dopinguprogrammiga seotud üle tuhande sportlase, sealhulgas Gulijeva.

CAS tühistas toona ainult need Gulijeva võistlustulemused, mis ulatusid 2015. aasta oktoobrisse ehk tal oli võimalik oma olümpiamedal säilitada.

Kõnealuse olümpiamedali võitis Gulijeva 2012. aastal Londonis, kui saavutas 800 meetri jooksus kaasmaalase Maria Savinova ja Lõuna-Aafrika Vabariigi esindaja Caster Semenya järel kolmanda koha.

Savinova mõisteti hiljem süüdi dopingu tarvitamises ja ta pidi oma kuldmedalist loobuma, kergitades nõnda Semenya kullale ja Gulijeva hõbedale. Seejuures määrati võistluskeeld hiljem ka kuuenda koha pälvinud venelannale Jelena Aržakovale.

Rahvusvaheline olümpiakomitee võib RusAF-i otsuse valguses Gulijevalt olümpiamedali ära võtta. Juhul kui see teoks saab, kerkib hõbemedalile keenialanna Pamela Jelimo ja pronksile ameeriklanna Alysia Montano.