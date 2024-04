Hiline võiduvärav hoiab Interit tiitlikursil

Esimese omavahelise mängu kodus 4:0 võitnud Inter lubas endale avapoolaja lõpus lüüa tõeliselt koomilise värava. Udinese ääreründaja Lazar Samardzici karistusala äärest antud tsenderdus võttis Interi kaitsjalt rikošeti, misjärel veeres pall väravavahi Yann Sommeri ja kaitsja Denzel Dumfriese kommunikatsioonivea tõttu segamatult Interi väravasse.

Teise poolaja alguses sahistas Carlos Augusto Udinese väravavõrku, kuid kohtunik fikseeris VAR-i abil suluseisu ja värav tühistati. Mõni minut hiljem sai Inter siiski viigivärava kirja, kui külaliste kasuks määratud penalti realiseeris Hakan Calhanoglu. Otsustava võiduvärava sepistas vahetusest sekkunud Davide Frattesi alles viiendal üleminutil.

Sel hooajal vaid ühe liigamängu kaotanud Inter taastas 14-punktilise edu Milani ees, kes sai laupäeval 3:0 jagu Leccest. Inter on kogunud 82 ja Milan 68 punkti. Kolmandal tabelireal asuv Torino Juventus jääb liidermeeskonnast juba 20 punkti kaugusele.

Inter kohtub järgmisel nädalal kodus Ragnar Klavani kunagise tööandja Cagliariga ja võib meistritiitli kindlustada üle-järgmises voorus, kui minnakse vastamisi Milaniga.

14 points ahead with seven matches to go.@Inter_en lead the pack in the chase for that second star ⭐ pic.twitter.com/IKjYRnd8cq