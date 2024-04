Collins pikendas võiduseeriat ja võitis teise turniiri järjest

Charlestonis hallil liival peetud WTA 500 kategooria turniiri finaalis alistas Collins ülikindlalt 6:2, 6:1 neutraalse lipu all mängiva venelanna Darja Kasatkina (WTA 11.).

Enne Charlestonit Miamis WTA 1000 turniiri võitnud Collins on seega järjest võitnud kaks turniiri, tema võiduseeria on 13-mänguline.

Värskes maailma edetabelis tõusis Collins seitse kohta ja paikneb nüüd 15. real. Tema karjääri parim koht on seitsmes, sel positsioonil paiknes ta 2022. aasta suvel.

"Mul oli Miamis palju mänge ja mul oli siin palju mänge," ütles Collins pärast Charlestoni triumfi. "Pidin siin ühel päeval ka kaks kohtumist pidama ja see pole kerge. Ma ei tea, kas olengi seda üldse varem profimängijana teinud. Aga see, et suutsin füüsiliselt vastu panna ja enda võimete piire nihutada, andis mulle kõvasti enesekindlust. Mul on nii hea meel, et olen suutnud nii hästi mängida ja teha seda mitu nädalat järjest."

Colombias Bogotas peetud WTA 250 kategooria turniiri võitis kodupubliku ees mänginud Camila Osorio, alistades finaalis 6:3, 7:6 (5) turniiril esimesena asetatud tšehhitari Marie Bouzkova. Osorio võitis just Bogotas kolm aastat tagasi enda karjääri esimese WTA turniiri. Vahepeal on ta kahel korral finaali jõudnud, aga matši kaotanud, nüüd sai ta kodusel turniiril teise võidu.

Maailma edetabelis kerkis Osorio 22 kohta ja paikneb nüüd 63. real, Bouzkova tõusis seitse kohta ja on nüüd 35.