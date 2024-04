Eesti naiskond alistas soomlannad teist päeva järjest

Erinevalt laupäevasest mängust võtsid eestlannad alguses ohjad oma kätte ja Polina Gorbatsjova kolme varajase värava abil juhiti kaheksandaks minutiks 5:2. Siis aga ärkasid ka vastased ja kümme minutit hiljem juhtisid juba põhjanaabrid 11:8. Poolaja lõpp kuulus siiski Eestile, kes suutis garderoobi 17:14 edu kaasa võtta.

Teise poolaja alguses panid eestlannad oma tugevuse maksma ja perioodi keskpaigaks juhiti 28:21. Sarnaselt eilsega sai meie koondis mängitada laialt mängijaid ja käe sai valgeks koguni 12 naist. Resultatiivse mängu lõppskooriks vormistas Annabel Aavik 42:29.

Eesti poolt skooris Gorbatsjova kümnel korral. Vastaste eest viskas Amanda Karen kuus väravat.

"Saime nädalavahetuselt väga palju kasulikku edaspidiseks. Harjutasime kokkumängu ning hea oli näha, et koondises on mitmed mängijad kõvasti edasi arenenud," sõnas Gorbatsjova.

"Võrreldes eilsega mängisime rünnakul targemalt ning leidsime loogilisi lahendusi. Kaitses saame koostööd veel parandada, kuna minu jaoks on just see pool hea mängu alus."

"Tore oli, et meiega olid taas liitunud kogenud Maarja Treiman ja Kim-Ly Hoang, kes suudavad mängu rahustada ja nooremaid vajalikel hetkedel toetada," jätkas Itaalias palliv Gorbatsjova. "Koondisega veedetud päevad jäävad alati lühikeseks ning loodetavasti saame edaspidi veel rohkem koostööd harjutada."

Pärast selle nädalavahetuse laagrit kogunevad osad nooremad ja Eestis mängivad naised koos noortekoondistega järgmisel reedel Tapal, kus peetakse järelkasvukoondiste laager.