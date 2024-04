Dallas Stars toodi maa peale tagasi

Starsi klubiajaloo pikim võiduseeria katkes Chicagos, kus kohalik Blackhawks võttis Connor Bedardi, Andreas Athanasiou ja Seth Jonesi väravatest 3:2 (0:0, 3:1, 0:1) võidu.

"Kaotus on alati pettumust valmistav," nentis Starsi kaitsja Miro Heiskanen. "Loomulikult teadsime, et mingil hetkel kaotame, aga meil oli täna hea võimalus võita. Me lihtsalt ei suutnud ennast realiseerida. Loodetavasti saame homme võidusoonele tagasi."

Starsi lähim jälitaja Vancouver Canucks pidi samuti kaotusega leppima, kui võõral jääl tunnistati divisjonirivaali Los Angeles Kingsi 6:3 (2:1, 2:0, 2:2) paremust. Adrian Kempe hiilgas võitjate ridades kahe värava ja ühe väravasööduga, Drew Doughty ja Kevin Fiala panustasid mõlemad kahe resultatiivsuspunktiga (1+1).

Edmonton Oilers sai võõrsil 4:2 (1:0, 1:1, 2:1) jagu Calgary Flamesist. Oilersi leerist olid täpsed Leon Draisaitl, Connor Brown, Evan Bouchard ja Ryan Nugent-Hopkins.

Võitjate neljast väravast kahele tegi eeltöö Connor McDavid, kes on nüüd hooaja jooksul kokku 99 väravasöötu jaganud. Järgmise väravasööduga saab temast alles neljas mängija NHL-i ajaloos, kes andnud hooaja jooksul vähemalt 100 resultatiivset söötu. Varem on sellega hakkama saanud Wayne Gretzky, Bobby Orr ja Mario Lemieux.

Teised tulemused:

Pittsburgh Penguins - Tampa Bay Lightning 5:4

Boston Bruins - Florida Panthers 3:2

Minnesota Wild - Winnipeg Jets 2:4

San Jose Sharks - St. Louis Blues 3:2

Columbus Blue Jackets - Philadelphia Flyers 6:2

Montreal Canadiens - Toronto Maple Leafs 2:4

Ottawa Senators - New Jersey Devils 3:4

New York Islanders - Nashville Predators 2:0