Soomlannad püsivad jäähoki MM-il jätkuvalt võiduta

Aasta tagasi MM-il viienda koha saavutanud soomlannad pidid läinud ööl vastu võtma järjekordse kaotuse, kui tunnistati valitseva maailmameistri USA 5:3 (2:2, 2:1, 1:0) paremust.

Elisa Holopaineni kaks tabamust avakolmandikul aitasid seisu tasavägisena hoida, kuid teisel perioodil haarasid ameeriklannad Taylor Heise'i ja Kendall Coyne Schofieldi väravatest eduseisu, mida enam ei loovutatud. USA tegi kohtumise jooksul 45 pealeviset, Soome seevastu vaid 12.

Soome on kaotanud kõik kolm senipeetud kohtumist: avamängus jäädi alla Tšehhile 0:4 (0:0, 0:2, 0:2) ning teises mängus Kanadale 1:4 (0:1, 1:2, 0:1). Soomlannad on visanud ise vaid neli ja lasknud endale visata 13 väravat, mis tähistab praeguse seisuga turniiri kõige kehvemat väravate vahet ehk -9.

Soomel liigseks muretsemiseks siiski põhjust pole, sest kuulutakse A-alagruppi, kust pääsevad edasi veerandfinaali kõik viis naiskonda. Alagrupifaasi viimases voorus kohtutakse Eesti aja järgi ööl vastu teisipäeva Šveitsiga.

