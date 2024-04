Saksamaa jalgpallimeister võib selguda juba tuleval nädalal

Leverkusen alistas võõrsil Florian Wirtzi avapoolaja väravast 1:0 Berliini Unioni ning kasvatas oma kaotuseta seeria koduliigas 28-mänguliseks. Kõikide võistlussarjade arvestuses on Leverkusen kaotuseta püsinud 41 kohtumist järjest.

Kuna Leverkuseni lähim jälitaja Müncheni Bayern kaotas samal ajal võõrsil 2:0 Heidenheimile, vajab tabeliliider järelejäänud kuuest kohtumisest veel kõigest ühte võitu, et kindlustada kauaihaldatud esimene meistritiitel. Kuus vooru enne hooaja lõppu on Leverkusenil koos 76 ja Bayernil 60 punkti.

"Ma olen meeskonna üle väga uhke. Me valmistusime tänaseks mänguks väga hästi ja meil oli väljakul õige suhtumine. Tabeliseis on meie jaoks soodne. Täitsa võimalik, et juba järgmisel nädalal on meil midagi, mida tähistada," sõnas Leverkuseni peatreener Xabi Alonso.

Leverkusen võõrustab järgmisel nädalal kodumurul Bremeni Werderit.

Teised tulemused:

Köln - Bochum 2:1

Freiburg - RB Leipzig 1:4

Mainz - Darnstadt 4:0