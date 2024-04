Kukkumisterohke Baski velotuuri üldvõit jäi Hispaaniasse

137,8 kilomeetri pikkusel viimasel etapil pälvis kodupubliku rõõmuks kolmikvõidu Hispaania trio eesotsas 23-aastase Carlos Rodriguezega (INEOS Grenadiers).

Kohe tema järel ületas finišijoone Ayuso, kellest sai esimene hispaanlasest üldvõitja pärast Ion Izagirre triumfi 2019. aastal. Ühtlasi pälvis Ayuso parima noorratturi särgi.

Kolmandana jõudis finišisse Ayuso tiimikaaslane Marc Soler, kes lõpetas võitjast 41 sekundit hiljem.

Neljandal etapil aset leidnud ränga kukkumise järel üldliidriks tõusnud taanlane Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) alustas viimast jõuproovi neljasekundilise eduga Ayuso ees, kuid kaotas hispaanlasele lõpuks 41 sekundiga. Skjelmose teenis kokkuvõttes Ayuso ja Rodrigueze järel kolmanda koha.

Rein Taaramäe sai viimasel etapil 75. koha, kaotades võitjale 14 minuti ja 29 sekundiga. Eestlane kerkis lõplikus paremusjärjestuses 73. positsioonile (+24.07).

Punktiarvestuse võitis hispaanlane Alex Aranburu (Movistar Team). Teise koha sai Ayuso ja kolmas oli prantslane Romain Gregoire (Groupama - FDJ). Võistkondlikus arvestuses saavutas esikoha UAE Team Emirates.

Carlos Rodriguez takes Stage 6️⃣ at the Itzulia Basque Country



Juan Ayuso wins the race



Incredible day's work #Itzulia2024 | @INEOSGrenadiers | @TeamEmiratesUAE pic.twitter.com/T1rEk32EG4