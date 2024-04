Eesti käsipallinaiskonna mäng käis põhjanaabritele üle jõu

Võrdselt alanud kohtumises tõi Eesti poolt Polina Gorbatsjova 13. minutil tabloole seisuks 7:7. Soomlannad suutsid meiega veel mõned hetked võrdselt heidelda, kuid siis panid vanemad ja kogenumad eestlannad oma paremuse maksma ning poolajaks juhiti õdede Anastasija ja Inga Bušina ühtekokku visatud viie värava toel juba 19:13.

Teine poolaeg oli Eestile juba vormistamise küsimus. Ühtekokku said meie poolt käe valgeks 12 mängijat. Alina Simacheva tegi perioodi keskpaigas seisuks 28:20. Mängu lõppedes võtsid eestlannad kindla 36:24 võidu.

Eesti naiskonna resultatiivseimad olid Gorbatsjova, Maarja Treiman ja Laura Kärner viie väravaga. Soomlannade poolelt vastas Rootsis palliv Amanda Karen üheksa tabamusega.

"Proovisime täna läbi mängida palju erinevaid kombinatsioone ning hea on tõdeda, et paljud neist ka õnnestusid. Negatiivsema poole pealt tuleb välja tuua tehnilised vead, mille vastased kiiresti ära kasutasid. Seal on ka põhjus, miks soomlannad meile niipalju väravaid viskasid," sõnas Leedus mängiv Eesti koondise väravavaht Darja Belokurova.

Naiskonnad kohtuvad Arukülas uuesti pühapäeval. Pärast selle nädalavahetuse laagrit kogunevad osad nooremad ja Eestis mängivad naised koos noortekoondistega järgmisel reedel Tapal, kus peetakse järelkasvukoondiste laager.

Naiste koondise laagrisse kutsutud mängijad:

Darja Belokurova (Kaunas, Leedu), Elle-Liis Liivas (Füchse, Austria), Gertu Jõhvikas (Füchse, Austria), Marjette Maie Müntser (SK Tapa), Laura Kärner (SK Tapa), Kadri Liisi Toots (SK Tapa), Inga Bušina (Mella), Diana Laossaar (Mella), Anastassia Volkova (Mella), Anastasija Bušina (Mella), Karmen Vaiksaar (Mistra), Annabel Aavik (Mistra), Mariel Tiimus (SV München Laim, Saksamaa), Kim-Ly Hoang (Aruküla/Mistra), Polina Gorbatsjova (AC Life Style Handball Erice), Maarja Treiman (Aruküla/Mistra), Alina Simacheva (Mella).

Peatreener: Ergo Rohi

Treenerid: Martin Kalvet, Kerli Jõks

Füsioterapeudid: Triin Kont, Kert Kähari