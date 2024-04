Hooaega kohutavalt alustanud Oilers napsas play-off pileti

Tänavust hooaega kolme võidu ja kümne kaotusega alustanud, kuid treenerivahetuse järel võimsat hoogu näidanud Oilers jõudis viiendat aastat järjest Stanley karikamängudele, kui kodujääl alistati 6:2 (2:2, 2:0, 2:0) Colorado Avalanche.

Connor McDavid ja Evander Kane viskasid mõlemad kaks väravat, Mattias Ekholm lisas ühe tabamuse ja ühe väravasöödu ning puurilukk Stuart Skinner tõrjus 21 vastaste pealeviset.

"Me oleme tublisti pingutanud, et kehvast hooaja algusest üle saada," sõnas Oilersi ründaja Leon Draisaitl. "See on vaid üks samm tiitli suunas, aga see on samm, mida pidime astuma, et anda endale võimalus võita."

Idas kindlustasid Toronto Maple Leafs ja Tampa Bay Lightning endale võimaluse meistritiitli eest mängida jääle tulemata. Mõlemad teenisid pääsu karikamängudele tänu Philadelphia Flyersi, Washington Capitalsi ja Detroit Red Wingsi kaotustele.

Flyers pidi tunnistama Buffalo Sabresi 4:2 (1:0, 2:1, 1:1) paremust, Capitals alistus Carolina Hurricanesile 2:4 (2:0, 0:1, 0:3) ning Red Wings jäi 3:4 (1:2, 2:1, 0:1) alla külla tulnud New York Rangersile.

Maple Leafs jõudis play-off'i kaheksandat ja Lightning seitsmendat järjestikust hooaega.

Teised tulemused:

Anaheim Ducks - Seattle Kraken 1:3

Arizona Coyotes - Vegas Golden Knights 7:4