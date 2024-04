11. järjestikune võit viis Collinsi poolfinaali, Pegula päästis matšpalle

Nädala eest Miamis karjääri esimese WTA 1000 taseme turniiri võitnud 30-aastane Collins alistas reedel 6:3, 6:4 belglanna Elise Mertensi (WTA 30.). Ameeriklanna võitis oma esimeselt servilt 76 protsenti mängitud punktidest ja servis viis ässa.

Collinsile on see 11. järjestikuseks võiduks, selle aja jooksul on ta 23 mängitud setist võitnud 22. Lisaks ameeriklannale on viimase aasta jooksul nii pika võiduseeriaga suutnud hiilata vaid Iga Swiatek ja Coco Gauff. Poolfinaalis ootab Collinsit kolmanda asetusega kreeklanna Maria Sakkari, kes oli kolme aasta tagusest Charlestoni turniiri võitjast Veronika Kudermetovast üle 6:2, 6:4.

Turniiril kõrgeimat asetust omav Jessica Pegula (WTA 5.) sai põnevas veerandfinaalis 6:4, 3:6, 7:6 (7) jagu Viktoria Azarenkast (WTA 26.). Sealjuures päästis Azarenka kolmanda seti kümnendas geimis neli matšpalli ja läks kiires lõppmängus siis ise 6:3 ette, aga Pegula võitis siis seitsmest mängitud punktist kuus ja kallutas kohtumise enda kasuks.

"Lasin emotsioonidel mängu lõpus endast võitu saada ja alustasin kiiret lõppmängu väga närvilisena," rääkis maailma viies reket võidu järel. "Lasin matšpallid käest. Ma ei mänginud kohutavalt, aga läksin üritama. Iga kord, kui selline asi juhtub, tunned kiire lõppmängu alguses, et oleksid juba pidanud võitma."

Pegula kohtub nelja parema seas neljandana paigutatud Darja Kasatkinaga, kes oli samuti kolmes setis, 6:7 (4), 6:2, 6:3, üle Rumeenia tennisistist Jaqueline Cristianiast.