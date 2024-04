Doncicita Dallas alistas Golden State'i, Celtics pääses ehmatusega

Põlvevalu tõttu pingilt vaatama pidanud Doncici puudumisel kerkis Dallase kangelaseks P.J. Washington, kes tõi viis sekundit enne lõpusireeni läbimurdega oma tiimile võidu. Kokku viskas Washington reedel oma Mavericksi-karjääri parimat tähistavad 32 punkti, Kyrie Irving lisas 26 silma. Stephen Curry viskas Warriorsi kasuks 28 punkti.

"Ta oli hiilgav," kiitis Irving võistkonnakaaslast. "Kohe mängu algusest peale oli aru saada, et sellest tuleb eriline õhtu. Sellist ründejõudu oligi meil vaja, eriti kui meil polnud teatud mehi rivistuses." Dallas (47-30) kindlustas võiduga läänekonverentsi viiendat kohta, kümnendal kohal oleval Warriorsil (42-35) lõppes kuuemänguline võiduseeria, aga koht play-in'is on sisuliselt kindel.

Viimasest 15 mängust 13 võitnud Boston Celtics (61-16) juhtis kuus minutit enne mängu lõppu Sacramento Kingsi (44-33) vastu 19 punktiga, külalismeeskond vastas sellele 21:1 vahespurdiga ja 40 punkti visanud De'Aaron Foxi kaugvise viis Sacramento 27 sekundit enne lõpusireeni 100:99 juhtima. Xavier Tillman taastas võõrustajate eduseisu ning Kings ei suutnud viimase seitsme sekundi jooksul kolmest viskest tabada ühtegi.

Teise järjestikuse kaksikduubli kogunud Kristaps Porzingis kogus 20 punkti ja 11 lauapalli, Domantas Sabonis tõi kuuest viimasest mängust neli kaotanud Kingsile 16 punkti ja sama palju lauapalle. "Lasime selle mängu käest," tunnistas leedukas. "Meil oli võimalus tagasi tulla ja neilt see mäng võtta, aga me ei suutnud. Meil on viis mängu jäänud, järgmisena Brooklyn ja peame oma asjad ära tegema."

Kings on läänekonverentsis kaheksandal kohal, kuuendal positsioonil asetsev ehk play-in'ist pääsev Phoenix Suns on kahe võidu kaugusel.

Vigastatud Giannis Antetokounmpota mängiva Milwaukee Bucksi (47-30) madalseis jätkub: idakonverentsis teisel kohal olev meeskond kaotas viimase kuue mängu jooksul juba viiendat korda, kui jäi reedel 111:117 alla Toronto Raptorsile (24-53). Kanada meeskond lõpetas sellega 15-mänguliseks veninud kaotusteseeria. Viis mängu enne põhihooaja lõppu on Bucks 47 võiduga küll teine, aga võib tabelis langeda, sest näiteks kuuendal kohal oleval Indiana Pacersil on ainult kolm võitu vähem.