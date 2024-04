Tarjei Bö jätkab tippspordis

"Hooaeg on olnud väga hea nii sportlikus mõttes ja lisaks oli väga lõbus," sõnas Bö väljaandele VG ja lisas, et jätkab ka järgmisel hooajal. "Tore on näha, et võin endiselt paremaks muutuda, kuigi olen juba 35-aastane. See on kõvasti motivatsiooni kasvatanud."

Tarjei Bö lõpetas MK-sarja noorema venna Johannes Thingnes Bö järel kokkuvõttes teisel kohal. Viimati oli ta kolme parema hulgas hooajal 2010/2011, kui krooniti esimest ja seni viimast korda MK-sarja üldvõitjaks. Sprindiarvestuses oli norralane lausa parim.

Edukalt kulgesid ka maailmameistrivõistlused Nove Mestos, kus tuli hõbemedal tavadistantsilt ning sama karva autasud meeste teatesõidus ja segateatesõidus. Ülejäänud kolmel individuaaldistantsil ei jäänud ta kordagi kuue seast välja.

Bö usub, et edukas hooaja taga on hea balanss töö- ja eraelu vahel. "Ma ei olnud laskesuusatamises kunagi nii hea pärast seda, kui kohtusin Gitaga [oma kihlatuga]. Tal on selles suur osa. Tema on selle edu taga salajane treener," sõnas vanem vendadest Bödest.

Kuna Tarjei Bö on ka lapsevanem, siis mõistagi peab laskesuusataja ka lõivu maksma. "See on reisime ja sellega kaasnev, kui oled isaks saanud ja oled palju aastaid reisinud. Sa oled palju aega ära. Gita on suure osa ajast kodus ja ma hindan seda kõrgelt, sest see on aeg-ajalt raske."