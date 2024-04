15-aastane eestlanna Nora-Liisa Veisberg osales NBA arenguprogrammis

14-16-aastastele neidudele suunatud neljanädalane virtuaalne programm keskendus erinevatele arendavatele teemadele nagu eesmärkide seadmine, NCAA haridus, toitumine, personaalne bränding, vaimne tervis ja juhtimine, kirjutab Basket.ee.

Programmi eestvedaja oli NBA naiste osakonna juht ja teenekas korvpallitreener Cinnamon Lister. Loenguid andsid erinevad WNBA mängijad nagu näiteks Sophie Cunningham ja Diamond DeShields, spordipsühholoog Kensa Gunter ning veel paar treenerit ja toitumisspetsialisti.

Osalejad kohtusid neljal järjestikusel pühapäeval videosilla vahendusel, kus neile jagasid näpunäiteid mitmed WNBA kogemusega mängijad ja NBA Akadeemiaga seotud spetsialistid. "Loengud ise olid umbes tunni ja 15 minuti pikkused ning iga loengu kohta saadeti meile eelnevalt ka sissejuhatavad küsimused," rääkis 180 sentimeetri pikkune tagamängija.

"Lisaks sellele saadeti meile igal nädalal ka üks oskuste arendamise ülesanne. Ülesande juures oli seletav video erinevate harjutustega. Hiljem pidime saatma vastu endapoolse video neid harjutusi tehes."

Kõige eredamalt jäi Veisbergile meelde loeng enesearengu ja motivatsiooni teemal. "Oli väga huvitav teada saada, kuidas ära tunda seda momenti, kui motivatsiooni hakkab kaduma ja kuidas sellega siis toime tulla. Kindlasti tuleb õpitu nüüd rasketel hetkedel kasuks."

Ühe konkreetse saadud soovitusena toob eestlanna esile, et oluline on leida hobisid ja huvialasid ka väljaspool korvpalli. "See aitab motivatsiooni languse korral tahet üleval hoida, kuna saad korvpallist mõtted eemal hoida. Eriti oluline on see näiteks hetkedel, mil oled vigastatud ega saa korvpalli mängida. Loomulikult aitavad hobid ka ennast rohkem harida ja leida teisi tegevusi, mis õnnelikuks teevad."

Veisberg lisab, et programm andis talle ka palju uusi teadmisi seoses ülikooli korvpalliga NCAA-s, toitumise ja une kohta ning erinevatel enesearengut puudutavatel teemadel.

Millised on Veisbergi plaanid aga pärast gümnaasiumi lõpetamist? "Kindlasti soovin korvpallurikarjääri ja õpinguid ühendada mõnes välismaa ülikoolis, aga kus täpsemalt, seda pole ma veel uurima asunud."