Nadal ei saa meelispaigaga hüvasti jätta

"Te ei kujuta ette, kui raske see otsus minu jaoks on, aga paraku ma ei saa Monte Carlos mängida. Minu keha lihtsalt ei luba seda. Ainus, mis ma teha saan, on olukorraga leppida," ütles Nadal ühismeedias avaldatud teates.

Viimati märtsi alguses show-mängu raames väljakul käinud Nadal jättis hiljuti vahele ka maineka Indian Wellsi turniiri. Hispaanlane polnud enda sõnul kõige kõrgemal tasemel mängimiseks valmis. Mullu kevadel teatas ta, et plaanib 2024. aastal oma karjääri lõpetada.

Liivaväljakute kuningas on Monte Carlo turniiri võitnud rekordilised 11 korda, seejuures aastatel 2005 kuni 2013 püsis ta alistamatuna 46 matši järjest.

Monte Carlo Mastersi põhiturniir algab sel pühapäeval. Turniiriks sai kõrgeima asetuse maailma esinumber Novak Djokovic ning mullust võitu hakkab kaitsma venelane Andrei Rubljov (ATP 6.).