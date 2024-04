Chelsea pööras lõpuminutitel Man Utd vastu kaotusseisu võiduks

Kodumeeskond Chelsea asus Conor Gallagheri ja Cole Palmeri väravatest 19. minutiks 2:0 juhtima, kuid veidi pärast esimese pooltunni täitumist lõi United viieminutilise perioodi jooksul kaks väravat tagasi, kui täpsed olid Alejandro Garnacho ja Bruno Fernandes.

United haaras tasavägises vastasseisus juhtohjad teise poolaja keskel, mil Garnacho vormistas Antony oivalise söödu külaliste kolmandaks väravaks. Chelsea hakkas seejärel innukalt viigiväravat otsima, kuid tabamuseni jõuti alles kohtumise kümnendal üleminutil, kui Palmer realiseeris Noni Madueke teenitud penalti.

Chelsea sai viigiväravast eneseusku juurde ja vaid minut hiljem kerkis võõrustaja kangelaseks Palmer, kes lõi nurgalöögi järgsest olukorrast londonlaste võiduvärava, vormistades ühtlasi kübaratriki.

100:39 - Cole Palmer's hat-trick goal for Chelsea tonight timed at 100:39 was the latest winning goal on record (since 2006-07) in a Premier League game. Mayhem. pic.twitter.com/2qdCNyUNYz