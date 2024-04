Hispaania korvpalli suurkuju lõpetab karjääri

Neljapäeval 39. sünnipäeva tähistanud Fernandez osales juba 2004. aasta olümpiamängudel, järgnenud 20 aasta jooksul on ta Hispaania koondisega kroonitud neljakordseks Euroopa ja kahekordseks maailmameistriks, 2008. ja 2012. aasta olümpiamängudel tuli ta meeskonna koosseisus hõbedale.

Neljapäevasel pressikonverentsil teatas Fernandez, et tahab saada ainsaks korvpalluriks, kes on mänginud kuutel olümpiamängudel. Hispaanial on Valencias toimuval OM-kvalifikatsiooniturniiril head võimalused Pariisi pääseda, sest vastasteks on Liibanon, Angola, Soome, Poola ja Bahama.

Mullu augustis jõudis ta koondisemängude arvestuses samale pulgale oma 253 kohtumisega pikalt esikohta hoidnud Juan Carlos Navarroga ning kerkis seejärel ainuliidriks.

Profikarjääri alustas Mallorcal sündinud Fernandez 2002. aastal Joventutis ning teenis järgmise kuue aasta jooksul hulgaliselt auhindu, näiteks nimetati ta 2006. aastal FIBA poolt Euroopa parimaks noormängijaks ning järgmisel aastal Euroliiga tõusvaks täheks.

2007. aastal valis Phoenix Suns Fernandeze NBA draft'i 24. valikuna ja vahetas ta siis Portland Trail Blazersisse, kus temast sai järgmisel hooajal kaheksas NBA-s mänginud hispaanlane. 2009. aastal osales ta NBA Tähtede mängu pealtpanekuvõistlusel ja hiljem nimetati ta uustulnukate sümboolsesse teise viisikusse; hooajal 2011/12 mängis ta NBA-s veel ka Denver Nuggetsi eest ning pärast seda on tema karjäär jätkunud Madridi Realis.

Kokku sai Fernandez NBA-s väljakule 249 põhihooaja mängus, kus viskas keskmiselt 24 minutiga 9,1 punkti, võttis 2,4 lauapalli ja andis 2,2 korvisöötu. Reali ridades on Fernandez tulnud kolmekordseks Euroliiga võitjaks ja viiekordseks Hispaania meistriks, kahel korral on ta valitud Euroliiga sümboolsesse esiviisikusse.