Eesti käsipallifännid kogusid Ukraina toetuseks 4000 eurot

"Pidasime oluliseks, et toetada raskel ajal sõjaseisukorras olevat riiki. Tundsime vastutust, et aidata Ukrainal osaleda EM-i ja MM-i valikturniiridel. Eelkõige sooviksime, et ainult raha pärast ei jää ukrainlased mängudelt eemale," alustas Eesti Käsipalliliidu president Kristina Kallas.

Eelkõige soovib Eesti käsipalliliit tänada kõiki mängule tulnud fänne, kes kõvahäälselt oma koondise võidule aitasid ning samas ka väikese heateo korda saatsid. "Vaatajaskonna kasv on viimastel koondisemängudel olnud märkimisväärne. Huvilisi on saal täis ning melu on olnud võimas. Loodetavasti suudame sama jätkata ka järgmistes kohtumistes ning meie fännikogukond aina kasvab," lõpetas Kallas

Eesti meeste koondise teekond jätkub juba 8. mail, kui MM-kvalifikatsiooni otsustavas faasis lennatakse külla Islandile. Edasipääseja selgub 11. mail kell 18 Kalevi spordihallis.