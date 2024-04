Eesti kurlingu esipaari jaoks algab MM-i peaproov

Marie Kaldvee ja Harri Lill hoiavad maailma edetabelis segapaaride seas teist kohta, olles ka Tšehhi MK-etapi favoriit. Eelmisel aastal jõudsid Kaldvee ja Lill turniiril finaali ning lõpetasid teisena.

Kõrgetasemeline Tšehhi MK-etapp toob kokku 24 võistkonda üle maailma, kellest mitmed on varasemalt läbinud tiheda konkurentsisõela ning kvalifitseerunud aprilli lõpus toimuvale segapaaride MM-ile.

Eesti kurlingumängija Harri Lill sõnas, et tulevase MM-i vaates on Eesti jaoks Tšehhis olulised eelkõige samas MM-i alagrupis mängivad vastased, kellest Praha MK-etapil mängivad eestlastega samas alagrupis Hispaania ja Türgi. Lisaks mängivad Tšehhis mitmed teised MM-il osalejad, sh eestlaste tulevased vastased alagrupimängudes Taani ja Prantsusmaa ning Korea.

Rootsis 20. aprillil algavad segapaaride maailmameistrivõistlused on Kaldvee ja Lille jaoks selle hooaja tähtsaim võistlus, kuna seal jagatakse esimesi 2026. aasta Milano taliolümpiamängude punkte. Eesti kurlingu esipaar võtab olümpiamängudele pääsu tõsiselt. "Tipus on konkurents väga tihe, kuid kurlingus loevad kogemused ning mida suurem on meie kogemus turniiride ja vastaste näol, seda tugevamaks muutume. Me ei võta ühtegi mängu kergelt ning tegeleme väga palju mängunüansside lihvimisega ning see annab meile teatud eelise ka meist kogenumate ja palju suurema eelarvega sportlaste vastu," kommenteeris Lill.

Eesti esimeseks vastaseks Tšehhi MK-etapil on Korea esindus. Eesti kurlingupaaril on võistlusel kaasas ka treener Tomi Rantamäki.

Kaldvee ja Lill on sel hooajal edukalt mänginud mitmeid MK-etappe Euroopas ning Kanadas võideti teist aastat järjest kõrgetasemeline Grand Slami turniiril.

Kurlingu segapaaride maailma edetabeli tipus asub Kanda kurlingupaar Laura Walker ja Kirk Muyres 167,1 punktiga, Kaldveel ja Lillel on teisena 158,1 punkti ning kolmandat positsiooni hoiab Norra kurlingupaar Kristin Skaslien ja Magnus Nedregotten 157,3 punktiga.