Eksmaailmameister sai male veebisaidil mängukeelu

Norra rahvusringhäälingu NRK teatel tegi Chess.com kolmapäeva õhtul avalduse, kus andis teada, et Kramnik on üles tunnistanud, et kasutas ühel nende turniiril (Tilted Tuesday) mängimiseks teise suurmeistri kontot, vahendab Delfi.

"Kellegi teise nime all mängimine, eriti rahaliste auhindadega turniiridel, on meie Fair Play reeglite rikkumine," kirjutas veebileht, lisades, et Kramnik sai karistuseks kolmekuulise mängukeelu.

Ka see maletaja – Deniss Hismatullin –, kes oma konto välja laenas, on saanud võistluskeelu. Tema karistus on hetkel tähtajatu.

48-aastane Kramnik oli male maailmameister aastatel 2000–2006. Aastal 2000 kukutas ta troonilt Garri Kasparovi, kes oli maailmameister olnud alates 1985. aastast.