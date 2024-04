Eesti jalgpallikoondis jätkab FIFA edetabelis 123. real

Võrreldes eelmise tabeliga kaotas Eesti üle seitsme punkti, aga kohta see ei mõjutanud. Vaid 0,1 punktiga on Eesti selja taga Küpros, neist omakorda 0,1 punkti kaugusel on Malawi.

Eesti naabritest jätkab Läti 136. kohal, Leedu tõusis nende järel 137. reale. Soome langes koha võrra ja on nüüd 61.

Edetabeli esikohal jätkab valitsev maailmameister Argentina ja teisel kohal püsib Prantsusmaa, kolmandaks tõusis Belgia, lükates Inglismaa neljandaks. Viiendal kohal on jätkuvalt Brasiilia.