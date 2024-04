Eesti naiste käsipallikoondis peab treeningmängud Soomega

Viimati jaanuaris Balti mere turniiril Soomele ja Leedule alla jäänud, kuid Läti alistanud koondis peab tuleval nädalavahetusel kolmepäevase laagri, mille käigus kohtutakse ka kahel korral Soome noortekoondisega. "Planeerisime meelega sel korral kogunemise Euroopa Käsipalliliidu koondise nädalale, et saaksime võimalikult palju naisi laagrisse kaasata. Kahjuks küll see tähendab ka, et vastast ei olnud lihtne leida, kuna paljud tiimid on seotud valiksarjadega, kuid usun, et põhjanaabrite noortekoondis on meile parajaks mõõdupuuks," alustas eestlannade peatreener Ergo Rohi.

Koosseisu kohapealt on ainsaks tähtsaimaks puudujaks Alina Molkova, kuid koondisesse on taas lisandunud kogenud Maarja Treiman ja Kim-Ly Hoang. "Hea on tõdeda, et pea kõik, keda me laagrisse tahtsime, saavad osaleda. Alinal on lihtsalt geograafiline asukoht selline, et temaga on veidikene keerulisem hooaja sees arvestada," jätkas Rohi.

Eesti naiste koondis peab nädalavahetusel kolm treeningut ning kohtub kahel korral soomlannadega. "Eks meie eesmärk on ikka jätkata sealt, kuhu oleme oma senise tööga jõudnud. Maarja ja Kimi lisandumisega saame kogemust juurde ning proovime leida head kokkumängu. Mängude järgi saame näha, mis seisus oleme ning siis selle järgi on lihtsam ka järgmiseks hooajaks plaani paika panna," lõpetas naiste koondise loots.

Pärast selle nädalavahetuse laagrit kogunevad osad nooremad ja Eestis mängivad naised koos noortekoondistega järgmisel reedel Tapal, kus peetakse järelkasvukoondiste laager.

Naiste koondise mängud sel nädalavahetusel:

06.04 kl 17 (Aruküla Spordihoone) Eesti – Soome noortekoondis

07.04 kl 12 (Aruküla Spordihoone) Eesti – Soome noortekoondis

Naiste koondise laagrisse kutsutud mängijad:

Darja Belokurova (Kaunas, Leedu), Elle-Liis Liivas (Füchse, Austria), Gertu Jõhvikas (Füchse, Austria), Marjette Maie Müntser (SK Tapa), Laura Kärner (SK Tapa), Kadri Liisi Toots (SK Tapa), Inga Bušina (Mella), Diana Laossaar (Mella), Anastassia Volkova (Mella), Anastasija Bušina (Mella), Karmen Vaiksaar (Mistra), Annabel Aavik (Mistra), Mariel Tiimus (SV München Laim, Saksamaa), Kim-Ly Hoang (Aruküla/Mistra), Polina Gorbatsjova (AC Life Style Handball Erice), Maarja Treiman (Aruküla/Mistra), Alina Simacheva (Mella)

Peatreener: Ergo Rohi Treenerid: Martin Kalvet, Kerli Jõks Füsioterapeudid: Triin Kont, Kert Kähari