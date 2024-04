Vahetusest sekkunud mängija viskas Pistonsi kaotusmängus 50 punkti

Korvpalliliigas NBA alistas Atlanta Hawks kodusaalis 121:113 Detroit Pistonsi. Enim pakkus aga kõneainet see, et kaotajate ridades vahetusest mängu sekkunud Malachi Flynn viskas 50 punkti.

Pistonsi tagamängija Flynn on NBA ajaloos alles kolmas vahetusmees, kes on ühes mängus vähemalt 50 punkti visanud. Varem said sellega hakkama Nick Anderson (1993. aastal 50 punkti) ja Jamal Crawford (2019. aastal 51 punkti).

Flynni varasem karjääri punktirekord oli 27, nüüd viskas ta esimese poolajaga 33 punkti. "Seda on raske sõnadesse panna, sest lõppude lõpuks tahad ju võita," sõnas Flynn. "Olen kindel, et mõne päeva pärast on väga hea meel."

Flynn tuli platsile, kui esimest veerandaega oli mängitud 5.38 ja sellest hoolimata sai temast tänavu kümnes mees, kes NBA-s 50 punktini jõudnud. Enne seda mängu oli Flynn NBA-s visanud keskmiselt 5,2 punkti mängus, mis on madalaim keskmine nende seas, kes 50 punkti visanud.

Lisaks 50 punktile võttis Flynn kuus lauapalli ja andis viis tulemuslikku söötu, Jalen Duren ja Marcus Sasser lisasid kumbki 11 punkti. Atlanta ridades tõi Jalen Johnson 28 punkti, võttis 14 lauapalli ja andis 11 korvisöötu. De'Andre Hunter panustas võitu 26 punktiga, Dejounte Murray lisas 24 punkti.

Tulemused:

Washington – LA Lakers 120:125

Charlotte – Portland 86:89

Boston – Oklahoma City 135:100

Atlanta – Detroit 121:113

Brooklyn – Indiana 115:111

New Orleans – Orlando 108:117

Minnesota – Toronto 133:85

Milwaukee – Memphis 101:111

Phoenix – Cleveland 101:122