Eesti jalgpallineiud alistasid EM-valiksarjas Kasahstani

Kohtumise esimese ohtliku löögini jõudis 13. minutil Helina Tarkmeel, kuid vastaste väravavaht tõrjus. 18. minutil oli Elisabeth Õispuul võimalus nurgalöögi järel Eesti eduseisu viia, kuid paraku lendas pall väravast mööda, vahendab Jalgpall.ee.

Kasahstan tegi 31. minutil topeltvahetuse, mille järel tekkis ka neil Eesti värava all võimalusi, kuid väravasuud kaitsnud Katariina Elisabeth Käpa oli oma ülesannete kõrgusel. Eesti asus kohtumist juhtima 42. minutil, kui Liselle Paltsi söödu järel näitas resultatiivsust Vanessa Grutop. Eesti üheväravalises eduseisus läksid võistkonnad ka vaheajale.

Teist poolaega alustas Kasahstan ründavamalt, kuid Käpa hoidis enda seljataguse puhtana. Eesti edu kasvas kaheväravaliseks 58. mänguminutil, kui täpne oli Palts. Paar minutit hiljem tekkis taas ohtlik olukord, kuid Grutopi löögil oli vastaste puurilukk vahel.

Kasahstan suutis 76. minutil ühe värava tagasi lüüa, kui Adiya Askarova kaitsemängijate vahelt löögile pääses. Kuigi Grete Kraus sai kohtumise lõpus kirja veel mitu pealelööki, siis tulemust see endaga kaasa ei toonud ning lõpuvile kõlades oli Eesti võtnud Kasahstani üle napi üheväravalise võidu.

Koondise peatreener Aleksandra Ševoldajeva sõnul võttis Eestil veidi aega, et kohtumisse sisse sulanduda, kuid vastasega tuldi toime ja teeniti olulised kolm punkti.

"Vajasime aega, et aru saada, millised on meile sobilikud käigud ja kuidas vastase liinid üle mängida. Tulime sellega toime ja tekitasime ohtlikke olukordi, millest kaks ka realiseerisime. Mängupildis on asju, mida üle vaadata, kuid oli hea esimene mäng ning olen mängijate individuaalse esitusega rahul," rääkis ta.

Ševoldajeva lisas, et järgmisena ees ootav Gruusia on võistkonnale suurem proovikivi kui Kasahstan ning korrektuurid on võitmiseks vajalikud. "Eks iga mänguga läheb vastane järjest raskemaks. Katsume üle vaadata üldise võistkondliku mängupildi, kaitsetasakaalu ja selle, kuidas me pallikaotustele reageerime," sõnas peatreener lõpetuseks.

Eesti järgmine valikturniiri kohtumine ootab ees laupäeval, 6. aprillil Eesti aja järgi kell 15.00, kui vastamisi minnakse võõrustajariigi Gruusia eakaaslastega.