Audentese korvpallinoored osalesid Prantsusmaal tippturniiril

Audentese meeskonna peatreeneri Aivar Kuusmaa sõnul oli tegemist mängijate jaoks hea kogemusega turniiriga, kus saadi ülevaade mujal Euroopas toimuvast.

"Nelja päeva jooksul viis mängu, millest paar olid head ning paar kohutavad mängud. Aga usun, et poisid said hea kogemuse ja ülevaate mujal Euroopas toimuvast. Turniir ise oli organiseeritud ülihästi. Lisaks mängudele olid kolmepunktivisete, pealtpaneku- ja oskuste võistlused, kus me olime päris edukad," vahendab basket.ee Kuusmaa sõnu.

Audentese võistkond kuulus ühte alagruppi Müncheni IBA ning Chorale Roanne Basketiga. Turniiri avamängus kohtuti Saksa eakaaslastega, kus tunnistati vastaste 57:31 paremust. Marten Alles viskas 14 punkti, Gert Suvi lisas kuus punkti ning 14 lauapalli.

Avapäeva teises kohtumises mindi vastamisi võõrustajatega ning vastu tuli võtta suureskooriline 44:99 kaotus. Taas oli Audentese noormeeste suurimaks punktitoojaks Marten Alles, kes panustas 17 punkti ning Rasmus Olop lisas 11 punkti.

Turniiri teisel päeval peeti üks mäng, kus kohtuti Tšehhi meeskonna Get Better Academy JH-ga, kelle ridadesse on kuulunud ka praegune Eesti meeste koondislane Artur Konontšuk. Audentese noormehed pidid tunnistama Tšehhi akadeemia 62:51 paremust.

Kolmandal päeval pidas Audentes ühe mängu, kui vastaseks oli D.E.A.C Academy Ungarist. Mängu saatuse otsustas suuresti teine veerandaeg, mille Audentes kaotas 14:24 ning lõpusireeniks jäi tabloole ungarlaste 72:56 võit.

Legendaarsele turniirile tõmmati joon alla 1. aprillil, kui viimases mängus kohtuti itaallaste Victoria Libertas Pesaroga. Audentese parimad selles mängus olid 15 punkti visanud Rasmus Olop ning 11 punkti lisanud Espen Mägi

Turniiri raames peeti ka pealtpaneku-, kolmepunktivisete ning skills challenge võistlused. Kõige kõrgemaid ning efektsemaid pealtpanekuid näitas Audentese mängija Espen Mägi, kes teenis esikoha. Viskevõistlusel saavutas Marten Alles kolmanda ning oskuste võistlusel Meiko Lindeberg teise koha.

Cholet U-19 turniiril on aastate jooksul osalenud hulgaliselt maailma tippkorvpallureid, praegustest NBA mängijatest näiteks Rudy Gobert, Bogdan Bogdanovic ja Nicolas Batum; aga ka Luigi Datome, Jerry Stackhouse, Elton Brand, Toni Kukoc, Nando De Colo, Andrea Bargnani jpt.