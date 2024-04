Viimaste aastate parim ujumine viis kolmekordse olümpiavõitja ka Pariisi

Peaty tuli 100 meetri rinnulidistantsil olümpiavõitjaks nii Rio de Janeiros kui Tokyos, eelmisel OM-il lisas ta auhinnakappi ka 4x100 meetri kompleksujumise teatekulla. Mullu kevadel teatas 29-aastane Peaty, et võitleb depressiooni ja alkoholismiga, jättis vahele suure osa hooajast, sealhulgas maailmameistrivõistlused, aga on nüüd naasmas tippvormi.

Teisipäeval võitis Peaty Londonis Suurbritannia meistrivõistlustel oma põhidistantsi ajaga 57,94 ning tagas ühtlasi koha Pariisi olümpiamängudel. Viimati ujus Peaty nii hea aja Tokyo olümpial, tema enda nimele kuuluv maailmarekord on viis aastat tagasi Gwangjus püstitatud 56,88.

"Tundsin end vees nii kergelt," vahendab BBC briti ujumistähe sõnu. "See on nii minu tiimi, mu perekonna kui minu enda jaoks tõeline võit. Oleme tulnud läbi kolmest põrgulikust aastat. Ma ei tahtnud enam basseini nähagi, see sport murdis mu. Ärkan nüüd jälle iga päev oma tööd nautides. Kes teab, mida see endaga kaasa toob, aga vähemalt tunnen jälle rõõmu. Võib-olla ei saa see muinasjutulist lõppu, aga nii võib juhtuda," mõtiskles Peaty.

Briti puudumisel kerkis mullu rinnuliujumise silmapaistvaimaks täheks 24-aastane hiinlane Haiyang Qin, kes võitis eelmise aasta juulis Fukuokas MM-kulla nii 50, 100 kui 200 meetri rinnulidistantsil, püstitades kõigis ujumistes Aasia rekordi ning 200 m distantsil sealjuures ka maailmarekordi. Kõigi aegade edetabelis edestab 100 m rinnuliujumises Qini vaid Peaty.