Embiid naasis võidukalt, Wembanyamal ei jäänud palju puudu nelikduublist

Embiid vigastas põlve 30. jaanuaril mängus Golden State Warriorsi vastu, käis järgmisel nädalal operatsioonil ja ilma temata kaotas Philadelphia 29 mängust 18. Kogu hooaja lõikes on Philadelphia võitude-kaotuste suhe ilma Embiidita 14-27.

Seitse ja pool minutit enne mängu lõppu juhtis Thunder (52-23) veel 11 punktiga, Kelly Oubre Jr. algatas siis kodumeeskonna spurdi kaugviskega ning Embiid lõpetas resultatiivsete vabavisetega. Philadelphia täht tabas mängu jooksul kõik oma 12 vabaviset ja kogus 29 minutiga 24 punkti, seitse resultatiivset söötu ja kuus lauapalli. Neli kolmest tabanud Oubre oli kodumeeskonna resultatiivseim 25 punktiga.

Philadelphia on idakonverentsis kogunud 41 võitu ja 35 kaotust, mis asetab võistkonna kaheksandale ehk play-in'i viivale kohale. Teoreetiliselt on võimalik püüda isegi neljandat kohta, sest seal asetsev New York Knicks on vaid kolme võidu kaugusel; viimasel otse play-off'i viival kohal on Indiana Pacers (43-33).

Thunderi kaotus aitas läänekonverentsis esikohale Denver Nuggetsi (58-23), kes oli tõenäolise MVP ja tõenäolise hooaja parima uustulnuka vahelises duellis 110:105 üle San Antonio Spursist (18-58). Nikola Jokic kogus 42 punkti, 16 lauapalli ja kuus resultatiivset söötu, Victor Wembanyama vastas talle 23 punkti, 15 lauapalli, üheksa viskeblokeeringu ja kaheksa resultatiivse sööduga.

Los Angeles Lakers (43-33) sai viimasest kaheksast mängust seitsmenda võidu, alistades 128:111 Toronto Raptorsi (23-52). LeBron James viskas 23 punkti, Anthony Davis lisas 21 punkti ja 12 lauapalli ning seitse kaugviset tabanud D'Angelo Russell 25 punkti.

Luka Doncic kogus 30 punkti, 12 lauapalli ja 11 resultatiivse sööduga kolmikduubli, aga sellest ei piisanud, et Dallas Mavericksi (45-30) päästa 100:104 kaotusest Golden State Warriorsile (41-34). Steph Curry ja Klay Thompson viskasid kahe peale küll vaid 27 punkti, aga teisipäeval jõudis kahekohalise punktisummani kuus Warriorsi mängijat, Andrew Wiggins kogus 23 punkti.

Teised tulemused:

Washington - Milwaukee 117:113

Miami - New York 109:99

Minnesota - Houston 113:106

Utah - Cleveland 113:129

Sacramento - LA Clippers 109:95