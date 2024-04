U-16 noormeeste jalgpallikoondis kaotas aasta esimese mängu kindlalt

Helsingis Intersport Areenal toimunud mängu läks kodumeeskond juhtima 13. minutil, kui tabamus kirjutati Robert Kaasiku nimele. Mängu lõppskoori otsustasid teisel poolajal Jay De Nascimento ja Dion Zaberxha, kes lõid Eesti noormeestele kaheminutilise vahega kaks iluväravat, kirjutab jalgpall.ee.

Eesti U-16 koondise peatreener Marko Pärnpuu sõnul võttis mängu sisseelamine üksjagu aega. "Aasta esimene mäng oli selles mõttes raske, et vastane tuli suure hooga peale, meie polnud ammu koos mänginud ning rütmi leidmine võttis aega. Aegamööda poiste enesekindlus kasvas ja avapoolaja teises pooles mängisime juba päris hästi – suutsime palli hoida ja kuigi momente liiga palju ei tekkinud, saime mängu kontrollida ning selle osaga olen rahul," rääkis peatreener.

"Teisel poolajal vahetasime kogu koosseisu välja ja võiks öelda, et mäng oli isegi meie poole kaldu," jätkas Pärnpuu. "Saime vastase päris hästi lukku ja neil oma mängust miskit välja ei tulnud. Oma poolvõimalused jätsime aga löömata ja vastane sai ise kaks kiirelt lüüa. Tulemusega rahul ei ole, aga on ka selliseid asju, millega võib rahule jääda."

Avades neid osi mängust, millega peatreener rahule jäi, tõi Pärnpuu esile noormeeste võitlusvaimu. "Esiteks kindlasti see, et me muutusime mängu edenedes üha enesekindlamaks ja mängisime ise rohkem palliga. Teine asi on kindlasti see, et poisid võitlesid kõvasti. Arvestades seda, et nad ei ole ammu koos mänginud – viimasest korrast on möödas rohkem kui pool aastat –, oli siin ikkagi omajagu positiivset," ütles Pärnpuu lõpetuseks.

Traditsioonilised mitteametlikud Eesti ja Lõuna-Soome vahelised maavõistlusmängud said alguse 2018. aastal. Kuue aasta jooksul on meeskonnad kohtunud kokku üheksal korral: kuus mängu on võitnud Lõuna-Soome, kolm Eesti.

Eesti noormeeste U-16 koondist ootavad sel aastal ees mitmed ühised treeningud, treeninglaagrid ja maavõistlusmängud.