Mark Lajalit saadab tänavu ebaõnn: õnnetus ei tule iialgi üksi

Eesti meeste tennise esireket Mark Lajal (ATP 213.) avaldas ühismeedias, et teda on sel hooajal tabanud mitu erinevat tagasilööki.

Eelmisel hooajal suuri edasisamme teinud Lajal vaevles juba hooaja alguses õlavigastuse küüsis ja tegi seejärel oma reiele liiga. "Öeldakse, et õnnetus ei tule iialgi üksi – mina sain seda omal nahal tunda. Hooaja alguses vaevas mind paar kuud õlavigastus ja siis vigastasin treeningu käigus reit. Reievigastusega kaasnes bakteriaalne põletik," avaldas Lajal.

Eesti esinumber tervenes kuu ajaga ja naasis võistlustulle märtsi lõpus ATP Challenger 100 taseme turniiril Gironas, kus ta piirdus 5:7, 2:6 kaotusega Portugali esindajale Gastao Eliasele (ATP 313.). Ka sel turniiril oli Lajal tervisega hädas.

"Lõpuks sain terveks ja olin valmis turniiril mängima. Aga päev enne mängu sain ränga toidumürgituse ja olin seejärel mitu päeva omadega täiesti läbi. Kaotasin sellega kehakaalust neli kilogrammi," meenutas Lajal.

Lajal on nüüdseks tervisemured seljatanud. "Kõik mured on selleks korraks selja taga. Olen valmis uuteks väljakutseteks," teatas ta, vihjates ühtlasi, et osaleb järgnevatel nädalatel turniiridel Lõuna-Koreas ja Hiinas.