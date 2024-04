Newcastle jäi lühikese aja jooksul ilma veel ühest tugitalast

30-aastane keskkaitsja vigastas nädalavahetusel liigamängus West Ham Unitedi vastu põlve eesmist ristatisidet [ACL]. Newcastle kinnitas, et sel hooajal 26 kohtumist kirja saanud Lascelles'i vigastuspaus võib venida kuni üheksa kuu pikkuseks.

Newcastle'i kaitseliin vaevleb vigastustekriisis, sest vaid paar nädalat tagasi vigastas keskkaitsja Sven Botman samuti eesmist ristatisidet ning ka tema naaseb väljakule alles kuue kuni üheksa kuu jooksul.

Lisaks on hetkel vigastatud äärekaitsjad Kieran Trippier, Tino Livramento, Matt Targett ja esiväravavaht Nick Pope. Praeguse seisuga on peatreeneril Eddie Howe'l kasutada ainult kaks tervet keskkaitsjat: Fabian Schär ja Dan Burn.

Newcastle'i järgmine kohtumine leiab aset teisipäeval, kui Inglismaa kõrgliiga 31. voorus võõrustatakse Evertoni.

Newcastle United can confirm that club captain Jamaal Lascelles suffered a rupture to the ACL in his right knee during Saturday's victory over West Ham United.



After seeing a specialist consultant, he is expected to undergo surgery next week and will be out for 6-9 months.… pic.twitter.com/QjXuC9S2zr