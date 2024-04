Vene sportlaste küsimus viis Leedust rahvusvahelise triatlonivõistluse

"Toetame igati Leedu alaliidu otsust jätta ära võistlus, kuhu korraldajad olid sunnitud Euroopa Triatloni otsuste tõttu lubama agressorriigi Venemaa sportlased, olenemata sellest, kas nad võistlevad neutraalse lipu all," kommenteeris otsust Eesti Triatloni president Indrek Hääl.

"Meie silmis ei olnud tegu ootamatu juhtumiga ning kurb on tõdeda, et antud olukord on üldse loodud."

Euroopa triatloniliit teatas, et otsuseni viisid "ettenägematud asjaolud" ja Leedu loobumise järel soovitakse leida lühikesest etteteatamisajast hoolimata uus korraldaja.

"See on väga kahetsusväärne, et meile anti teada, et Panevežyses toimuma pidanud noortefestival on tühistatud. Võistlused pidid toimuma augusti esimesel nädalalõpul," kommenteeris Euroopa triatloniliidu itaallasest president Renato Bertrandi.

"Oleme kindlalt pühendunud noortefestivali korraldamisele, kuna see on meie kalendris üks olulisemaid ja strateegilisemaid sündmusi ning oleksime ülimalt tänulikud, kui mõned riiklikud alaliidud aitaksid meil seda probleemi nii lühikese etteteatamisega lahendada."