Maroko plaanib megastaadioni toel MM-i finaali endale tuua

2030. aasta MM-finaalturniiri korraldavad koos Hispaania, Portugal ja Maroko. Kõik üksikasjad pole veel otsustatud, kuid seni on peetud kõige loogilisemaks, et finaal mängitakse kas Madridi Reali (Santiago Bernabeu) või Barcelona (Camp Nou) kodustaadionil.

Maroko kavatseb aga Casablancast 38 kilomeetrit eemale El Mansouria linna ehitada tõeliselt mastaapse staadioni, kuhu mahuks 115 000 pealtvaatajat ja mis oleks valmides ilmselt maailma suurim jalgpallistaadion.

Marokolased on juba sõlminud lepingu arhitektuuribürooga Cruz y Ortiz ning selle ehitamisel on abiks Briti firma Populous ja Prantsusmaa-Maroko ühisfirma Oulalous+Choi (O+C).

Planeeritav suur jalgpallistaadion Marokos Autor/allikas: Arhitektuuribüroo Cruz y Ortiz

Kavandatava staadioni eelarve on hetkel hinnanguliselt viis miljardit dirhamit ehk umbes 459 miljonit eurot. Kui see tuleb tõesti 115 000 pealtvaatajale, siis saab see olema napilt suurem kui Põhja-Korea pealinnas Pyongyangis asuv Rungrado 1. mai staadion, mille mahutavus on 114 000.

Lisaks jalgpalliareenile saab staadionil olema kergejõustikurada, siseujula, kaubanduskeskus ja hotell.

Lisaks staadioni vägevusele võivad trumbid finaali osas Maroko kätte mängida ka asjaolud, et Hispaania alaliidus valitsevad parasjagu segadused. Eelmisel nädalal korraldasid võimud läbiotsimise kohaliku jalgpalliliidu ruumides, otsides jälgi ebaseaduslikest tehingutest.