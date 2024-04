Eesti saadab Pariisi paraolümpiale kaks ujujat

Topkin täitis Pariisi paraolümpiamängude A-normatiivi 50 meetri selili- ja Liksor 100 meetri rinnuliujumises.

"Olen väga rõõmus, et kahe Eesti sportlase osalemine eelseisvatel Pariisi paraolümpiamängudel on nüüd kindel. Usun, et nii Matz kui ka Robin rõõmustavad meid Pariisis tubli etteastega. Loodatavasti täieneb meie paraolümpialaste nimekiri veelgi," ütles EPK president Monika Haukanõmm.

Eesti Paralümpiakomitee on Rahvusvahelise Paralümpiakomitee (IPC) liige ning lähetab Eesti sportlasi paraolümpiamängudele ja teistele rahvusvahelistele suurvõistlustele.

EPK on Eesti puuetega inimeste spordi katusorganisatsioon, kes korraldab erineva tasemega paraspordiüritusi nii tippsportlastele, harrastajatele kui noortele.