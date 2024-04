Stabiilselt suurepärane Crosby kordas Gretzky saavutust

Pittsburghi klubi alistas võõrsil New York Rangersi 5:2 (2:0, 0:0, 3:2). 36-aastase Crosby arvele jäi kaks väravat ja üks tulemuslik sööt.

See tähendab, et Crosby sel hooajal teenitud resultatiivsuspunktide arv kasvas 82 (37 väravat, 45 resultatiivset söötu) peale ja enam ei saa mängu keskmine alla ühe punkti langeda, sest hooaja peale toimubki 82 kohtumist.

Alates 2005. aastal NHL-is mängima asumisest on Crosby igal hooajal kogunud keskmiselt vähemalt ühe punkti mängus ehk teinud seda juba 19 korda järjest.

Samamoodi kulges ka Gretzky karjäär, kes suutis koguda keskmiselt vähemalt ühe resultatiivsuspunkti mängus esimesed 19 hooaega. 20. hooaeg (1998/1999) langes keskmine juba alla ühe, sest siis tuli 70 mänguga 62 resultatiivsuspunkti.

"Ma ei olnud sellest teadlik ja see ei üllata mind," kommenteeris hoolealuse saavutust Pittsburghi peatreener Mike Sullivan.

"Ma lihtsalt arvan, et kõik need verstapostid, milleni ta praegu jõuab, on lihtsalt tõendid selle kohta, et ta on üks kõigi aegade suuremaid mängijaid. Mitte üksnes oma põlvkonnas, vaid ta on eliit igas kategoorias."

Crosby ise lisas, et juhtunu on äge. "Ilmselgelt on see miski, millest ma ei tahtnud liiga palju rääkida," sõnas kanadalane. "Teadsin, et lähenen sellele ja iga kord, kui jõuad sellisesse seltskonda, on see lahe."