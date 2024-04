KUULA OTSE | "Võimla" küsib: kas Eesti võidab Pariisist medali?

On tõenäoline, et Eesti saada Pariisi olümpiale ajalooliselt väikese koondise. Mis on läinud valesti ja kui suureks võib Eesti koondis paisuda? Eesti sportlased on tänavu võitnud mitu tiitlivõistluste medalit ja pakkunud uskumatuid üllatusi, aga kas laiemalt vaadates on Eesti tippsport kriisis?

Ott Tänak peab pärast Keenia rallit punktiseisu parandamiseks veelgi rohkem pingutama. Eesti võrkpallimeistrivõistlustel käivad finaalseeriad, tennisemaailmas on eredalt särama löönud noore itaallase Jannik Sinneri täht.

