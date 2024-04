Käsipalli meistriliigas algavad sel nädalal poolfinaalid

Eeldatavalt põnevam poolfinaalseeria saab alguse kolmapäeval Viljandis, kui kahel viimasel aastal karikavõitjaks tulnud meeskonnad omavahel vastamisi lähevad. Alles eelmisel nädalal meistriliiga viimases ringis kohtunud tiimid on sel hooajal juba viiel korral mänginud. Kolm korda on suurema õlekorra tõmmanud Viljandi HC ning kahel juhul on peale jäänud Mistra, seehulgas ka ehk tähtsaim võit, kui mulgid alistati karikafinaalis karistusvisete järel.

Kui Viljandi kindlustas Balti liiga finaalturniiri koha juba põhiturniiriga, siis Mistral on käsil hetkel väga raske seeria. Kolmapäeval toimuv poolfinaal on neile juba viies kohtumine 14 päeva jooksul. Eelmistes mängudes on kaotatud nii Põlvale, kui Viljandile ja ka Eesti-Läti-Leedu sarjas tunnistati vastaste paremust ning jäädi finaalturniirilt välja. Mulgid ei ole kaotuse kibedust pidanud tundma pea kaks kuud ning viimati jäädi alla Servitile.

"Eks meil on Viljandiga sel hooajal olnud erinevaid mänge. Asi on käinud üles-alla. Finaali edenemiseks on meil kindlasti vaja nende liidrid kinni saada ja peame üritama oma pikema pingi maksma panna. Usun, et tuleb heatasemeline poolfinaal. Vahed on pikad ning meeskondadel on piisavalt aega parandusi teha. Tuleb mehed õigel ajal vormi viia," alustas Mistra peatreener Jüri Lepp eelvaatega.

"Mingit kindlust saame eelmisest omavahelisest kohtumisest ammutada, aga liiga palju sellele ei saa keskenduda, sest nendes matšides otseselt midagi mängus ei olnud. Graafik on meil nagu on, vahepealsed pausid asenduvad tihedama perioodiga. Võtame ühe võitluse korraga. Ega siin keegi vastaseid ju enam millegagi ei üllata ning seetõttu on lihtsam omad asjad hästi ära teha ja siis vaadata, mis see seis tablool lõpuks on," jätkas Viljandi HC loots Marko Koks.

Kui veel aastaid tagasi oli 11-kordse Eesti meistri Kehra ja 17 korda kulla koju jätnud Serviti omavaheline mõõduvõtt meie riigi "El Clasico", siis viimastel hooaegadel on kaalukauss kaldunud kindlalt põlvakate kasuks. Lõuna-Eesti meeskond on kaheksa aastat järjest tiitli võitnud ning sel hooajal on poolfinaali vastast võidetud kuues omavahelises matšis keskmiselt 12 väravaga.

Seda kalendriaastat kaotuseta jätkav Serviti on nüüdseks võitnud 14 kohtumist järjest ja on end kevadeks heasse vormi sihtinud. "Sellele võiduseeriale me ise liiga palju tähelepanu ei pööra. Kehra südikas esimene poolaeg eelmises omavahelises kohtumises andis meile väikese vajaliku hoiatuse. Mängisime alla oma võimete. Nüüd on Balti liiga finaalturniir ka tulemas ja oleme poolfinaalseeriaks täies koosseisus, keskendume tõsisusega, kuid liiga lihtsat jalutuskäiku ei oota," ütles Põlva Serviti juhendaja Kalmer Musting.

"Ehk aega kolm aastat edasi kerima," vastas HC Kehra peatreener küsimusele, et mida peaks tema hoolealused tegema, et finaali pääseda."Vastastel on lihtsalt kogemust ja kindlust kordades rohkem. Ega me loomulikult neid mänge kaotama ei lähe, anname vastastele kõva võitluse, kuid tunnistame endile, et Serviti on selles paaris selge favoriit. Need matšid on samas meile väga vajalikud, et noored ka play-off'i atmosfääris vajalikke minuteid saaksid."

Meeste käsipalli meistriliiga poolfinaalid:

02.04 19:00 Mesikäpa hall Põlva Serviti - HC Kehra/Horizon Pulp&Paper

03.04 19:00 Viljandi Spordihoone Viljandi HC - Mistra

09.04 19:00 Kehra Spordihoone HC Kehra/Horizon Pulp&Paper - Põlva Serviti

10.04 19:00 Aruküla Spordihoone Mistra - Viljandi HC

vajadusel:

17.04 19:00 Mesikäpa hall Põlva Serviti - HC Kehra/Horizon Pulp&Paper

18.04 19:00 Viljandi Spordihoone Viljandi HC - Mistra