Sinner hüppas edetabelis Alcarazist mööda, Lajal langes 200 seast välja

Aasta alguses Austraalia lahtistel oma karjääri esimese slämmivõidu teeninud 22-aastane Sinner on sel aastal kaotanud vaid ühe matši, kui pidi Indian Wellsi turniiri finaalis Carlos Alcarazi paremust tunnistama.

Itaallane on ülejäänud 25 matši võitnud ja esmaspäeval kerkis ta pärast Miami kõrgeima kategooria turniiri võitu esmakordselt oma karjääris edetabelis teiseks, möödudes eelmainitud Alcarazist. Itaallasel on 8710 silma, hispaanlane on vaid 65 punkti kaugusel.

Esireketina jätkab Novak Djokovic ja esikolmikule järgnevad Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Andrei Rubljov, Holger Rune, Casper Ruud ning Miamis finaali jõudnud bulgaarlane Grigor Dimitrov, kes kerkis kolme koha võrra.

Eesti esireket Mark Lajal langes 17 koha võrra ning jätkab maailma 213. reketina, Daniil Glinka tõusis 13 kohta ning asetseb nüüd 448. tabelireal. Oliver Ojakäär on tabelis 881. (-12), Kristjan Tamm 1071. (-6), Kenneth Raisma 1527. (=) ning Siim Troost 1639 (+1).

Naiste edetabeli tipp muutusi ei läbinud, kuid kreeklanna Maria Sakkari tõusis kahe koha võrra seitsmendale positsioonile. Esireketina jätkab Iga Swiatek, talle järgnevad Arina Sabalenka, Coco Gauff, Jelena Rõbakina, Jessica Pegula ja Ons Jabeur. Miami turniiri võitnud Danielle Collins kerkis lausa 31 kohta ja jätkab 22. reketina.

Kaia Kanepi langes seitse kohta ja on edetabelis 226. positsioonil. Ainsana tegi tõusu Elena Malõgina, kes maandus kaheksakohalise hüppega 367. tabelireal. Maileen Nuudi on edetabelis 503. (-7), Anet Koskel 1228. (-5), Liisa Varul 1325. (-7) ning Elisabeth Iila jätkab 1361. (-4) reketina.