Munakivitõusul võimu näidanud van der Poel võidutses Flandrias taas

270-kilomeetrisel ühepäevasõidul oli murdehetk 45 kilomeetrit enne finišijoont, kui paljud ratturid Koppenbergi tõusul hätta jäid ja ratta pealt maha ronima pidid. Van der Poel (Alpecin - Deceuninck) otsustas aga just rünnata ning tegi sealt edasi võimsa soolosõidu, teenides ajaga 6:05.17 oma karjääri kolmanda Flandria velotuuri võidu.

Lähimad konkurendid jäid minuti ja kahe sekundi kaugusele, esikolmikusse mahtusid itaallane Luca Mozzato (Arkea - B&B Hotels) ning sakslane Nils Politt (UAE Team Emirates), kes juhtisid kümnest ratturist koosnevat gruppi.





Riders push their bikes up the Koppenberg as Mathieu Van der Poel powers away with only Matteo Jorgensen being able to follow