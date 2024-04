Sinner teenis kolmandal katsel Miamis turniirivõidu

Aasta alguses Austraalias oma karjääri esimese slämmivõidu teeninud Sinner on hooaega suurepäraselt alustanud ja teenis nüüd Miamis oma karjääri teise Masters-taseme turniiri võidu, kui loovutas bulgaarlasele Grigor Dimitrovile vaid neli geimi.

Sinner juhtis avasetis 4:3, aga võitis siis järgmisest üheksast geimist kaheksa tükki, vormistades kindla 6:3, 6:1 võidu. "Mu nädal algas üsna kehvasti, mul ei olnud piisavalt aega väljakuga kohaneda. Teadsin, et see läheb algusest peale raskeks," ütles Sinner. "Aga mida edasi, seda paremini ma tundsin. Tänane esitus oli tõesti hea. Olen uhke selle üle, kuidas endaga toime tulin."

Itaallane realiseeris tunni ja 14 minuti jooksul pooled oma kaheksast murdevõimalusest ja lõi vastase kuue ässa vastu ise neli. Dimitrov tegi küll rohkem äralööke (18:15), kuid lihtvigu kogunes itaallasest 14 tükki enam.

Sinner on oma viimasest 26 mängust kaotanud vaid ühe ning suurepärane hoog kergitas ta ATP maailma edetabelis teisele real. "Proovin lihtsalt hetkes püsida. Mis on olnud, on olnud. Proovin lihtsalt paremaks saada. Ja hetke nautida," selgitas itaallane oma edukat filosoofiat. "Sa ei tea kunagi, kas see on su viimane. Seega pead tänast nautima."

Sinneri dominatsioon kõvakattega väljakutel ei tohiks varjutada aga 32-aastast Dimitrovit, kes alistas sel nädalal kolm esikümnemängijat ning tõusis maailmaedetabelis üheksandaks reketiks. 2017. aastal oli bulgaarlane esikolmikus.