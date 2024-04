Kuuma viskekäega LeBron ja Doncic juhtisid klubi võidule

Los Angeles Lakers rändas idarannikule ning haaras Brooklyn Netsi vastu ohjadest kohe algusese, kihutades avaveerandil juba 24-punktilise eduseisuni. Seejärel Lakers kulges ja juhtis kolmanda veerandi alguses 26 punktiga, kuid Nets tegi otsustaval veerandil spurdi ja jõudis otsustava veerandi alguses kaheksa punkti kaugusele.

Siis võttis üle aga 39-aastane LeBron James - nagu ta mitu korda oma karjääris teinud on - ja tabas kiirelt kaks kaugviset. Möödus paar minutit ning NBA skoorikuningas tundis end selgelt hästi, tabades aina kõvema raskustasemega veel kaks tükki. Kohtumise lõpuks oli tablool Lakersi kindel 116:104 (31:11, 36:33, 23:35, 26:25) võit.

James tegi oma NBA karjääri 1485. kohtumises ühe oma parima viskemängu, kui tabas kokku üheksa kaugviset. Legendaarne mängumees lõpetas kohtumise 40 punkti (17 neljandal veerandil), seitsme lauapalli ning viie resultatiivse sööduga.

Võrreldes oma karjääri tippaegadega võib-olla veidi aeglasemaks jäänud James mängib siiani absoluutsel tipptasemel, kuid tõdes pärast mängu, et mõtleb karjääri lõpu peale. "Väga kaua ma enam ei mängi, veel üht 21-aastast ringi ma ei tee, see on kindel," sõnas James. "Ma ei tea, millal see uks sulgub, aga väga palju aega enam jäänud pole."

Anthony Davis lisas 24 punkti ja 14 lauapalli, Netsi parim oli 30 punkti visanud Cam Thomas.

Kui James mõtleb lõpparve peale, siis 25-aastane sloveen Luka Doncic on üks neist mängijatest, keda nähakse NBA tulevikuna. Suurepärases hoos Dallas Mavericks kohtus viimase läänekonverentsi play-off koha poole tormavat osariigirivaali Houston Rocketsit ning lõpetas võimsa esitusega noore Rocketsi 11-mängulise võiduseeria.

Mavericks juhtis poolajal umbes 15 punktiga, kuid eduseis paisus kolmandal veerandil 29-punktiliseks ja sealt nad enam tagasi ei vaadanud, vormistades võõral väljakul kindla 125:107 (36:24, 30:21, 25:28, 34:34) võidu.

Doncic ei jäänud Jamesile sugugi alla, pakkudes Houstoni poolehoidjatele korraliku viskekontserdi. Sloveen tabas samuti üheksa kaugviset ja kogus 35 minutiga lausa 47 punkti, lisades sellele veel 12 lauapalli ja seitse tulemuslikku söötu.

Kyrie Irving lisas omalt poolt 24 punkti ja seitse korvisöötu, Houstoni parim oli vahelduseks Jabari Smith Jr., kes lõpetas 28 punkti ja seitsme lauapalliga. Tähelendu tegev Jalen Green jäi tagasihoidlikuks ning kogus kehva visketabavusega 12 silma, kuus lauda ja viis resultatiivset söötu.

Läänekonverentsis viimasest play-in kohast kinni hoidev Golden State Warriors kasutas tahavaatepeeglis aina läheneva Rocketsi kaotust ära ja alistas võõrsil San Antonio Spursi 117:113 (27:34, 25:26, 37:21, 28:32).

Stephen Curry tabas seitse kaugviset ja lõpetas 33 punkti ning kaheksa resultatiivse sööduga. Draymond Green tegi suurepärase mängu, kui kogus 32 minutiga 21 punkti, 11 resultatiivset söötu, kuus lauapalli ja lausa kuus vaheltlõiget. Victor Wembanyama oli taaskord omaette vaatemäng, kui 20-aastane ükssarvik kogus 32 silma, üheksa lauda, viis korvisöötu, neli vaheltlõiget ja kolm blokki.

New York Knicks sai taaskord valusa kaotuse, kuid pidi koduväljakul Oklahoma City Thunderi paremust tunnistama. Tasavägine mäng kulmineerus pingelise lõpplahendusega, kus kumbki meeskond oma vabaviskeid tabada ei suutnud.

Äsja karjääri punktirekordi skoorinud Jalen Brunson viis Knicksi neli sekundit enne lõpusireeni juhtima, kuid Kanada koondislane Shai Gilgeous-Alexander tabas seejärel sujuva hüppeviske ja Thunder asus taas juhtima. Brunsoni võiduvise seejärel korvivõrku ei leidnud ning läänekonverentsi tabeliliider Thunder pääses võõrsil 113:112 (17:22, 33:24, 25:39, 38:27) võiduga.

Brunson viskas võrreldes eelmise mänguga poole vähem punkte, lõpetades 30 silmaga. Dünaamiline Josh Hart tegi taas mitmekülgse esituse, skoorides 13 punkti ja haarates 15 lauapalli. Gilgeous Alexander skooris 19 punkti, resultatiivseim oli 33 punkti visanud Jalen Williams ja Josh Giddey tegi 16 punkti, 13 lauapalli ja 12 lauapalliga soliidse kolmikduubli.

Teised tulemused:

Denver Nuggets - Cleveland Cavaliers 130:101

Washington Wizards - Miami Heat 107:119

Toronto Raptors - Philadelphia 76ers 120:135

Charlotte Hornets - Los Angeles Clippers 118:130

Minnesota Timberwolves - Chicago Bulls 101:109

Sacramento Kings - Utah Jazz 127:106