Paltser: kas kivid tulid tõesti maa seest välja või olid need teele pandud?

Reedese võistluspäeva pooleli jätma pidanud Ott Tänak (Hyundai) lõpetas ralli kaheksandana ja teenis tugeva pühapäeva eest 11 punkti. Ralliekspert Rauno Paltseri sõnul võib viimase päeva punktisaagiga rahule jääda, aga tervikuna oli Hyundail liialt tehnilisi muresid.

Ma arvan, et sa võid nõustuda, et Keenia võistluspäevad olid katsumusterada mitte ainult Ott Tänakule ja Martin Järveojale, vaid ka teistele. Aga alustame ikkagi meie meestest. Reedel sõitsime vastu kivi, pidime katkestama, siis lahtine kapott, kadunud raadioside ja laupäeva järel kümnes koht. Kuidas sina pühapäeva-eelsed päevad kokku võtad?

Probleemidevaba oli võib-olla ralli võitja Kalle Rovanperä elu sel nädalavahetusel, aga kõigil teistel probleeme jagus: kel rohkem, kel vähem. Kui Oti ja Martini vaatest vaadata, siis reedel suur kivi sõidujoones ja kaks kehva valikut, mis mõlemad said saatuslikuks. Lõhkusid esivedrustuse ja päev tuli katkestada. Laupäeval ka erinevad probleemid, side kadumine, vahepeal pidi sebrasid üle tee laskma ja kõik muud juurde. Eesmärk laupäeval kaheksas koht saada ei täitunud, kümnes tuli, aga lõpuks oli pühapäev väga tugev ja tagasi oli see Ott, keda teame.

Kes tahtsid midagi positiivset leida, siis poolnaljaga - Ott saab isegi kaardilugejata hakkama, kui Martin seal kõrval kätega vehib. Sõitis päris head katseajad välja.

Selles olukorras oli vaja leida kiire lahendus. Martin hakkas kohe väga leidlikult kätega neid suundasid ja asju ette näitama. Said hästi hakkama!

Täna oli uus päev, Otil täiesti teine hoog sees ja ebaõnn meid ei saatnud. Kas saame tänase päeva ja punktisummaga kokkuvõttes rahul olla? Need 11 punkti, mis saime.

Kindlasti! Kui mõtlesime eilse peale, oli tabelis ainult üks punkt. Tänasega võeti tubli punktisaak juurde. Lõppkokkuvõttes ikkagi väga okei nädalavahetus. Kui mõtleme [Thierry] Neuville'i peale, siis Rovanperä sai 20 punkti ja Neuville'il kõige selle draama peale 19. Uus punktisüsteem soosib neid, kel esimesel kahel päeval kehvasti läheb.

Täna Toyota meeste intervjuudes sai kuulda väga palju seda, kuidas nad tänasid oma tiimi ja nemad väga usaldasid oma autot. Aga ikkagi on küsimus - mis toimub Hyundai autodega? Ei Neuville'il, Tänakul ja samamoodi [Esapekka] Lappil, keda kõige rohkem ebaõnn on viimased päevad saatnud... no ei sujunud need asjad ja mitte ainult ebaõnne tõttu - ka autol olid probleemid.

Auto tehnilisi probleeme oli kõvasti. Tänakul oli reedel tõesti ebaõnn, aga laupäeval oli tehnilisi probleeme ka tal. Lappi osas nii reedel kui ka täna ülekandeprobleemid. See on olnud tõsine probleem ja neli aastat järjest - nagu Neuville ka ise välja tõi - vastupidavust ei ole suudetud saada. Kui mõtleme Toyota peale - neli aastat ja neli võitu. Neil on väga vastupidav ja tugev auto. Sealt need tänusõnad meeskonna poole lähevad ka.

Keenia ralli ise sai kõigilt sõitjatelt päris palju kriitikat. Tänak ise ütles täna, et päris veidrad tingimused. Rovanperä ütles, et tema polegi varem nii kohutavaid tingimusi kuskil etapil näinud. Mida Keenia rallist tervikuna arvata? Vaatajana on tore, justkui on vahed meestel päris suured, aga ikkagi põnevus säilib.

Metsik loodus käib Keenia ralli juurde juba ajalooliselt. Sinna pole midagi teha ja omamoodi tore on seda kõike näha. Kahju muidugi, kui linnud-loomad vahepeal pihta saavad, aga see käib kahjuks selle mängu juurde. Muus osas oli see nädalavahetus kuidagi üllatav - ma ei ole [varem] nii suuri kive näinud seal tee peal. Minu jaoks jättis natuke küsimärgi õhku - kas tõesti tulid maa seest sellised kivid välja või olid need sinna [teele] pandud. Kui maa seest tuleb selline kivi välja, siis võiks olla sama suur auk ka, aga ei näinud neid seal.

See jääb paraku saladuseks. Järgmine etapp tuleb aprilli keskpaigas Horvaatias. Ott Tänak on tulnud kaks viimast aastat seal teiseks. Enne Keenia rallit ütles ta, et ei ole rahul sellega, mis hoogu on nad praegu näidanud ja et tuleb hakata tegema tulemusi. Kas Keenia ralli järel said nad mingisugust enesekindlust või kuidas Horvaatia rallile natuke ette vaadata, mis tundub, meie meestele sobib?

Kui tulemusi vaadata, siis kindlasti võiks ta sobida. Eelmine aasta oli seal Ford ja aasta varem Hyundai. Aga seda emotsiooni on siit keeruline kaasa võtta. Samamoodi oli Lappi võitnud Rootsi ralli ja Keenias ei olnud sellega midagi teha. Nüüd on ootamas ees uus pinnas ja see aasta on küll Monte Carlo asfaldil sõidetud, aga see on ikkagi spetsiifiline ralli. Horvaatiaks on vaja testida ja asi algab jälle nullist.