Taas hea ringi teinud Kristin Tattar tuli Houstonis teiseks

Kui avapäeva järel jagas eestlanna vaid 10.-13. kohta, siis suurepärane teine päev tõstis Tattari kolmandaks. Pühapäeval tegi ta taas päeva parima sooritusega ehk saavutas tulemuseks miinus kümme, aga päris esikohale ei kerkinud.

Seejuures enne viimast rada lahutas teda Annike Kristiansen Steenist vaid üks vise. Norralane läbis raja par'iga, eestlanna vaid bogey'ga ja see kindlustas skandinaavlasele tulemusega -29 esikoha. Tegemist on esimese Norra kettagolfimängijaga, kes profiturnee võiduni jõudnud.

Anniken Steen becomes the first Norwegian player to win a DGPT Event pic.twitter.com/0APRrCtDhC