Tänak: meie kiirus kindlasti läheneb teistele

Ralli rikkus aga suuresti reedene katkestamine pärast otsasõitu kivile. "Meie eesmärk oli kogu aeg mitte maksimaalselt suruda, vaid sihtida puhta sõiduga pjedestaalikohta, nii et meie reedene katkestamine pani mõistagi nördima," kommenteeris Tänak.

MM-sarjas on Tänak nüüd 33 punktiga Neuville'i (67), Elfyn Evansi (61) ja Adrien Fourmaux' (46) järel neljas. "Kuigi autos ja teel tuli seista silmitsi mitmete probleemidega, polnud meie muredel midagi pistmist töökindlusega. Meie kiirus kindlasti läheneb teistele."

Järgmisena on 18.-21. aprillil kavas Horvaatia ralli. "Horvaatia on isegi võrreldes Monte Carloga täiesti teine ralli, nii et eks ole näha, mida saame teha," ütles Tänak. "Tahame tagasi teele jõuda, MM-sari on veel väga alguses, aga peame taastama tavapärase rütmi."