Toronto väravamasin liitus valitud seltskonnaga

Liiga parim väravakütt sai hooaja 60. tabamuse kirja kohtumise viimasel kolmandikul, kui realiseeris Conor Timminsilt tulnud söödu. Eelnevalt tegid Toronto eest skoori John Tavares ja Nick Robertson. Ilja Samsonov tõrjus Toronto väravas 34 vastaste pealeviset.

Matthews on nüüd kahel hooajal vähemalt 60 väravat visanud. Esimest korda sai ta sellega hakkama 2021/22 hooajal, kui viskas 73 mänguga 60 väravat. 26-aastane ameeriklane on ühtlasi NHL-i ajaloos alles üheksas mees, kes suutnud mitmel hooajal üle 60 värava skoorida. Ülejäänud kaheksa on Wayne Gretzky (viiel korral), Mike Bossy (5), Phil Esposito (4), Mario Lemieux (4), Brett Hull (3), Pavel Bure (2), Jari Kurri (2) ja Steve Yzerman (2).

"See on kindlasti eriline saavutus," kommenteeris Matthews. "Minu jaoks on äärmiselt oluline võidelda iga litri eest, nii rünnakul kui ka kaitses. Ma tean, et oskan skoorida. Proovin lihtsalt igal õhtul endast maksimumi anda. Mul on olnud õnn mängida koos väga heade tiimikaaslastega, nii et mina saan meeskonna toele loota ja väravaid jahtida."

Toronto on viimasest kuuest mängust võitnud neli ja asub idakonverentsis 93 punktiga viiendal kohal. Buffalo paikneb 75 silmaga 13. real.

Teised tulemused:

Arizona Coyotes - New York Rangers 5:8

Colorado Avalanche - Nashville Predators 7:4

Columbus Blue Jackets - Pittsburgh Penguins 4:3

Montreal Canadiens - Carolina Hurricanes 0:3

Philadelphia Flyers - Chicago Blackhawks 1:5

Tampa Bay Lightning - New York Islanders 4:1

Washington Capitals - Boston Bruins 2:3

Winnipeg Jets - Ottawa Senators 2:3

St. Louis Blues - San Jose Sharks 0:4

Calgary Flames - Los Angeles Kings 4:2

Seattle Kraken - Dallas Stars 0:3

Edmonton Oilers - Anaheim Ducks 6:1

Minnesota Wild - Vegas Golden Knights 1:2

Florida Panthers - Detroit Red Wings 3:2